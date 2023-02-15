Erdoğan üç bakan ve bazı belediye başkanlarının istifasını isteyecek. Bilgileri Kemal Özkiraz’a sızdırdılar

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz da dün akşam Youtube kanalında yaptığı canlı yayında çarpıcı kulis bilgileri paylaştı. Özkiraz'ın aktardığına göre Erdoğan'ın seçim planı içinde depremden etkilenen kent ve ilçelerin belediye başkanlarının değiştirilmesi var. Yayında söylediklerini daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşan Özkiraz, 10 ilin vali ve vali yardımcılarının da değişeceğini aktardı.

Özkiraz'ın iddiasına göre; Erdoğan Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ve depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman belediye başkanının istifasını enkaz kaldırma çalışmaları bitimde isteyecek. Öte yandan Diyarbakır'ın da kayyumu değişecek.

SÜLEYMAN SOYLU DA DEĞİŞECEK

Yine Özkiraz'ın aktardığına göre Erdoğan üç bakanı gözden çıkardı. Erdoğan'ın gözden çıkardığı bakanlar ise Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu'nun MHP tarafından korunacağını düşündüğünü söyleyen Özkiraz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

AKP Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa BŞB ve Depremden ağır etkilenen ilçe belediye başkanları ile Adıyaman belediye başkanının istifasını enkaz kaldırma çalışmaları bitimde isteyecek. Ayrıca 10 İLİN Valisi ve yardımcıları değişecek, Diyarbakır kayyumu değişecek.

Kilis belirsiz. Ulaştırma bakanı, Şehircilik bakanı ve İçişleri bakanının da değişeceğine yönelik kulis var. Ben Süleyman Soylu'nun MHP ile korunacağı kanaatindeyim.