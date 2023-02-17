Soylu depremden 10 gün önce böyle demiş: ''Nerede bu devlet sözünü bir kez milletimize söylettirmedik''

10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası çok sayıda vatandaş yardım alamayınca “Nerede bu devlet” şeklinde isyan etmişti. Deprem felaketi sonrası AFAD gibi kuruluşlar depreme müdahale etmekte oldukça geç kalmıştı.

BAKAN SOYLU’NUN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun depremden 10 gün önce Kastamonu’da söylediği sözler yeniden gündem oldu. Soylu, AKP öncesinde afetler sonrası vatandaşların ‘Nerede bu devlet’ şeklinde isyan ettiğini savunarak, “Allah, millet, şu gökyüzü şahittir; çocukluğumuzda ezgin olarak duyduğumuz, 'Nerede bu devlet' sözünü bir kez milletimize söylettirmedik. 'Allah devletten, milletten razı olsun' sözünü ifade ettirdik” ifadelerini kullandı:

Soylu’nun Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaptığı konuşmadan ilgili bölüm şöyle:

“'Nerede bu devlet' lafı çocukluğumuzdan itibaren bizi hep ezmiştir. Çünkü biz 16 devleti hem de zor zamanlardan beri kuran bir ecdadın evladıyız. Bu coğrafyada bin yıldır varız.

Recep Tayyip Erdoğan eser derken sadece binalar, köprüler, barajlar yapmadı. Sadece bu ülkenin insanlarına yollar, Avrasya Tünelleri, herkesin itiraz ettiği zamanda şehir hastaneleri yapmadı. Dünyanın en büyük havalimanından birisini yapmadı.

Ben bu ülkenin evladıyım, hepinizin huzurunda söylüyorum; hakkımızı yiyenlere eğer bugün itiraz edebiliyorsak, eğer Amerika bütün dünyaya haksızlık yaparken, 'Biz size bu haksızlığı yaptırmayız' diyerek onları deşifre edebiliyorsak, Tayyip Erdoğan bu ülkenin evlatlarına bir şey kazandırdı. Özgüveni ve cesareti kazandırdı. Ve milleti ezgin, milleti mahcup bırakmadı.

Sel felaketi oldu, afet bölgesiyiz. Bizim yapmamız gereken tek şey, Cumhurbaşkanımızın bize söylediğiydi. Bir depremle bir afetle karşı karşıya kalırsak herkesten önce orada olmak sizin birinci vazifenizdir. Uyku olmayacak, mesele bitene kadar orada çalışacaksınız. Ve milletimiz siz oradan çıkarken, karşı karşıya olduğu sıkıntıyı bir kenara bırakacak.

Elazığ'dan Malatya'ya, Giresun Dereli'deki sel afetinden İzmir depremine, Antalya'daki, Muğla'daki yangından Antalya Kumluca'daki sel afetine kadar, Bartın, Kastamonu, Bozkurt, Çatalzeytin'deki sel afetlerinden Sinop Ayancık'a kadar hemen hemen her noktada neyle karşı karşıya kalmışsak, Allah, millet, şu gökyüzü şahittir; çocukluğumuzda ezgin olarak duyduğumuz, 'Nerede bu devlet' sözünü bir kez milletimize söylettirmedik. 'Allah devletten, milletten razı olsun' sözünü ifade ettirdik.”