Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındığını duyurdu.

Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarın sandığa gidiyor.

CHP'den aday adayı olan ve Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara’da gözaltına alındığını açıkladı.

Özkiraz’ın Twitter hesabından, “Kemal Özkiraz biraz önce Ankara’da gözaltına alındı” paylaşımı yapıldı.

ku.jpg

Özkiraz'ın neden gözaltına alındığı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.

Emniyet'ten ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

YASAK GELMİŞTİ

Öte yandan YSK'nın kararları gereği saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasaklanmıştı.

uiuik.jpg

İlgili Haberler
Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
Rizespor yönetimine Kemal Özkiraz'dan: Uşak sizin sülalenizdir. Foseptik sizin temel gıdanızdır
Erdoğan üç bakan ve bazı belediye başkanlarının istifasını isteyecek. Bilgileri Kemal Özkiraz’a sızdırdılar
Ünlü anketçi Kemal Özkiraz'a 'Cübbeli Ahmet' gözaltısı
Öne Çıkanlar
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Süleyman Seba ile Mesut Arda arasındaki büyük sırrı Gürel Yurttaş açıkladı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Yeniçağ sandıklar açılır açılmaz bütün sonuçları açıklayacak. Yeniçağ’ın tüm yazarları seçim bölgesinden bildirecek
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Johnny Depp marka elçisi olduğu moda deviyle anlaştı. Tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı Magazin
Johnny Depp marka elçisi olduğu moda deviyle anlaştı. Tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı
Eski eşinin silahlı saldırısından biber gazıyla kurtuldu Güncel
Eski eşinin silahlı saldırısından biber gazıyla kurtuldu
Otomobilin çarpmasıyla savrulup inşaat alanına düşen kadın hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarpmasıyla savrulup inşaat alanına düşen kadın hayatını kaybetti
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama Güncel
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama
Sara hastalığına iyi gelen besin listesi belli oldu Sağlık
Sara hastalığına iyi gelen besin listesi belli oldu
Nuri Bilge Ceylan kime oy vereceğini açıkladı Magazin
Nuri Bilge Ceylan kime oy vereceğini açıkladı
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı! Yazarlar
AKP sağlık ocaklarını göstere göstere taşeronlaştırdı!