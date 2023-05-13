Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarın sandığa gidiyor.

CHP'den aday adayı olan ve Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara’da gözaltına alındığını açıkladı.

Özkiraz’ın Twitter hesabından, “Kemal Özkiraz biraz önce Ankara’da gözaltına alındı” paylaşımı yapıldı.

Özkiraz'ın neden gözaltına alındığı ile ilgili bir bilgi henüz bulunmuyor.

Emniyet'ten ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

YASAK GELMİŞTİ

Öte yandan YSK'nın kararları gereği saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasaklanmıştı.