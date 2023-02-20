Kemal Özkiraz’dan Cumhur İttifakı’na dört kötü haber var. Millet İttifakı ezip geçecek

Avrasya Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz video paylaşım sitesi üzerinden katıldığı yayında Gökhan Özbek’in sorularını yanıtladı. Türkiye’nin siyasi geleceğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulunan Özkiraz, deprem konusunda çok eleştiri alan AKP için enkaz altında kaldılar dedi.

CUMHUR İTTİFAKINA DÖRT KÖTÜ HABER

Seçimlerle ilgili sorulan bir soruya Kemal Özkiraz çok konuşulacak iddialarda bulundu. Özkiraz, ‘’öyle bir gidecekler ki, çok iddialı söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti olacak, Millet ittifakı çok açık ara meclis çoğunluğunu da ele geçirecek, MHP muhtemelen grup kuramayacak, AKP de 200 milletvekilini çıkartamayacak. Cumhur İttifakı’na ihtiyaç olmadan da Parlementer Sisteme geçilebilecek bence’’ dedi.

CHP BİRİNCİ PARTİ, MHP BARAJ ALTI

26 ilde 2 bin 612 kişi ile yaptığı anket çalışmasını açıklayan Kemal Özkiraz’ın anketinden çıkan sonuçlara göre CHP birinci parti olacak. AKP ise ikinci sıraya düşecek. MHP’nin baraj altı kaldığı Özkiraz'ın anket sonuçları şöyle;

Oyların partilere göre dağılımı kararsızlar dağıtılmadan önce şöyle gerçekleşti:

CHP: Yüzde 27

AKP: Yüzde 25,6

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 4,9

DEVA: Yüzde 3

Zafer Partisi: Yüzde 1,5

Yeniden Refah Partisi: 1.0

Diğer: 2,1

Kararsızlar: 13,2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

CHP: Yüzde 31,1

AKP: Yüzde 29,5

İYİ Parti: 13,8

HDP: 11,2

MHP: 5,6

DEVA: 3,5

Zafer Partisi: 1,7

Yeniden Refah: 1,2