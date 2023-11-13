Erdoğan ve Bahçeli’yi kızdıran Anayasa Mahkemesi üyeleri

2002 seçimlerinden bu yana 21 yıldır Türkiye’yi tek başına yöneten Recep Tayyip Erdoğan;

177 maddelik Anayasa’nın 30’u aynı maddelerde olmak üzere toplam 134 hükmünde değişiklik yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan 3 kez halk oylaması ile anayasa değişikliği yaptı.

2007:

-Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi hükme bağlandı.

-Cumhurbaşkanının 7 yıl olan görev süresi 5 yıla indirildi.

-Bir kimsenin en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesi hükme bağlandı.

2010:

-Yukarıdaki üç hüküm aynı kaldı.

-Yargı FETÖ’ye teslim edildi.

2017:

-Yukarıdaki üç hüküm aynı kaldı.

-Tek Adam Rejimi YSK’nın mühürsüz geçersiz oyları geçerli kabul etmesi ile rejim değişti.

-Yasama, Yürütme, Yargı etkin olarak cumhurbaşkanına bağlandı.

Anayasa Mahkemesi üye sayısı son değişiklik ile 15 oldu.

Erdoğan’ın istediği kararları alırsa Anayasa Mahkemesi üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli tarafından alkışlandı

Erdoğan’ın istediği kararları almazsa Anayasa Mahkemesi üyeleri, Erdoğan ve Bahçeli tarafından hedefe alınarak en ağır şekilde eleştirildi.

Hayır. 15 üye bakın nasıl seçildi:

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından seçilenler:

Prof. Dr. Zühtü Arslan Hasan Tahsin Gökcan Prof. Dr. Engin Yıldırım Muammer Topal Muhammed Emin Kuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde TBMM tarafından seçilenler:

Rıdvan Güleç- AKP oyları ile seçildi. Kenan Yaşar- AKP ve MHP oyları ile seçildi. Muhterem İnce- AKP ve MHP oyları ile seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilenler

Kadir Özkaya Doç. Dr. Recai Akyel Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez Yıldız Seferinoğlu Selahaddin Menteş Basri Bağcı İrfan Fidan

Bu üyeler Can Atalay kararı için toplandılar.

üye tarafından şu hükümler kabul edildi.

-Yeniden yargılama işlemlerine başlanması,

-Mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması,

-Başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi,

-Yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi zorunludur.

-Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Bu karara şu 5 üye karşı çıktı:

-Muammer Topal, (A. Gül)

-Yıldız Seferinoğlu, (R.T. Erdoğan)

-Basri Bağcı, (R.T. Erdoğan)

-İrfan Fidan, (R.T. Erdoğan)

-Muhterem İnce, (TBMM)

Yargıtay 3. Ceza Dairesi “Hak ihlali” kararına imza atan 9 AYM üyesi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Neden?

Çünkü; 9 Anayasa Mahkemesi üyesi Erdoğan ve Bahçeli’yi kızdırdı.

Ben de sorarım onlara; 15 üyeyi CHP mi seçti Anayasa Mahkemesi’ne?

Yıllarca Temel fıkrası olarak nesilden nesillere aktarılacak bundan sonraki hukuki süreci hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu şöyle anlattı:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 üyenin Yüce Divan’da yargılanması için 3. Ceza Dairesi kararını Anayasa Mahkemesi’ne iletecek.

AYM üyeleri hakkında soruşturma açılması için 15 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi’nin en az 10 üyesi ile toplanması gerekir.

Haklarında suç duyurusu olduğu için 9 üye AYM yasasına göre kendileri hakkında olduğu için bu toplantıya katılamayacak.

Kalan 6 üye olacağı için “toplanma yeter sayısı” oluşmayacak.

Soruşturma için dahi karar alınamayacak.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusu hakkında hiçbir hukuki işlem yapılamayacak.”

Şu hukuki ikiyüzlülüğü de vurgulamak zorundayım:

Konumuz; Erdoğan’ın 3. kez aday olması ise Anayasa çiğnenebilir.

Çünkü anayasaya göre YSK kararı yargıya taşınamaz.

Konumuz; Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali verilerek TBMM’ye dönmesi ise uygulanmaz.

Çünkü yeni anayasa yapmak için gerekçe yaratan Erdoğan izin vermez.