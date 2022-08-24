''İnsanlar iş beğenmiyor'' lafına kadının sözleri sokak röportajına damga vurdu

“Mor Mikrofon” adlı YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında ekonomi sorusu soruldu.

Gençlerin iş beğenmediğini söyleyen kişiye bir kadının verdiği yanıt, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadın, röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenler BİM'de, A101'de kasiyerlik yapıyor. İş beğenmiyor diyorsun. Üniversiteli diyorum. Dört katlı bir gemideyiz. En üstte saraylılar, ikinci katta yandaşlar, üçüncü katta Afganlar, mülteciler. En altta Türkler, kürek çekiyor batmayalım diye. Öğretmenler niye atanmıyor. Doktorlar niye kaçıyor gidiyor. İmamlar kaldı bize. 6'lı Masa terörist deniyor. Asıl teröristlerin mektupları okunuyordu."