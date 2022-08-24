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  • ''İnsanlar iş beğenmiyor'' lafına kadının sözleri sokak röportajına damga vurdu

''İnsanlar iş beğenmiyor'' lafına kadının sözleri sokak röportajına damga vurdu

Sokak röportajında “İnsanlar iş beğenmiyor” diyen bir kişiye yanıt veren kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:25
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:29
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Kadının sözleri sokak röportajına damga vurdu; ''İnsanlar iş beğenmiyor'' denmişti

''İnsanlar iş beğenmiyor'' lafına kadının sözleri sokak röportajına damga vurdu
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“Mor Mikrofon” adlı YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajında ekonomi sorusu soruldu.

Gençlerin iş beğenmediğini söyleyen kişiye bir kadının verdiği yanıt, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadın, röportajda şu ifadeleri kullandı: 

“Öğretmenler BİM'de, A101'de kasiyerlik yapıyor. İş beğenmiyor diyorsun. Üniversiteli diyorum. Dört katlı bir gemideyiz. En üstte saraylılar, ikinci katta yandaşlar, üçüncü katta Afganlar, mülteciler. En altta Türkler, kürek çekiyor batmayalım diye. Öğretmenler niye atanmıyor. Doktorlar niye kaçıyor gidiyor. İmamlar kaldı bize. 6'lı Masa terörist deniyor. Asıl teröristlerin mektupları okunuyordu."

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Asker
24.08.2022 18:41
Helal olsun ablam ellerinden öperim ama bizler hiç bir zaman umudumuzu kaybetmedik bu sömürü düzeninden kurtulmaya az kaldı. Geliyor millet ittifakı Türk milletinin umudu oldu.  
 
vatandaş
24.08.2022 15:56
resmen kast sistemi oluşturuldu!  
 
Deli Ziya'lar Ülkesinde "Kürek Mahkumu" Olmak
24.08.2022 15:10
ULAN RECEP İVEDİK (Şahan Gökbakar) hep senin yüzünden oluyor bunlar. Birde çıkıp iktidarı eleştiriyorsun!🤣🤣  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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