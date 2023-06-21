Erdoğan yerel seçimler için İmamoğlu ve Yavaş’ı örnek gösterdi. İstanbul talimatı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bitmesinin ardından 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalar başladı. AKP MKYK toplantısında da son seçim sonuçları değerlendirilerek yerel seçimler için çalışmalara başlandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan’ın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin yerel seçimlerde “mutlaka kazanılması” gerektiğini ifade ettiği iddia edildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Erdoğan’ın MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun, “muhalefetin cumhurbaşkanı yardımcısı” sıfatıyla il il mitinglere katıldığını anımsattığı ifade ediliyor.

MKYK toplantısında Erdoğan’ın, “Ankara ve İstanbul’u rahat alırız. Çalınmadık kapı bırakmayın. İktidarın yaptığı icraatları sıklıkla anlatın” dediği kaydedildi.

İSTANBUL TALİMATI

Erdoğan’ın özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için “teşkilatların ve partililerin yaptığı çalışmalarının daha fazla görünür olması gerektiği” konusunda partililerini uyardığı belirtilirken, “İstanbul’daki çalışmalar görünür değil. Çalışmaları yoğunlaştırın ve görünür kılın. Gerekirse her kapıyı çalıp, icraatları anlatın” dediği ileri sürüldü.

99 SEÇİMLERİ

Öte yandan Cumhur İttifakı’nda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında Millet İttifakı’ndaki “dağınık” görüntü ile birlikte yerel seçimler öncesinde “99 yerel seçimleri beklentisinin oluştuğu” da kaydediliyor. Özellikle Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıkları için 99 yılındaki yerel seçimler örnek gösteriliyor