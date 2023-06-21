İmamoğlu'ndan 'ısrarlı' değişim açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halktv’de katıldığı bir programda CHP’deki değişim tartışmalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’nun ağzından ”Genel başkan olmak istiyorum” diye bir cümle çıkmadığını; İmamoğlu’nun çağrısının CHP’de değişim çağrısı olduğunu ve bunun arayışında olduğunu belirtti.

“EKREM İMAMOĞLU BEN KENDİME CEKET ARAMIYORUM DEDİ”

Günaydın şöyle konuştu:

“Gelelim İBB başkanlığının durumuna. Ekrem İmamoğlu bir kere ben genel başkan olmak istiyorum diye bir laf bugüne kadar kullanmadı, tersine bazı laflar kullandı. Ben kendime ceket aramıyorum dedi. Ama CHP’de bir değişim istiyorum, arıyorum ve bunu ısrarla dile getirmeye devam edeceğim dedi.”

İBB TARTIŞMALARI

Gökhan Günaydın, tartışmaların odağındaki isim olan Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü İBB için de dikkat çekici cümleler kullandı.

İstanbul’u bırakmanın da İstanbul’u bırakmayarak Türkiye’yi kaybetmenin de bir tartışma konusu olduğunu belirten Günaydın, şu cümleleri kullandı:

“TÜRKİYE’Yİ KAYBDİYORSAK EĞER İSTANBUL BIRAKILABİLİR Mİ?”

“Şimdi biz diyoruz ki genel başkan olabilir mi? Kendisinin söylemediği bir şeyi arıyoruz. Kendisine sorarsak daha iyi olabilir. Ama ben burada teorik bazı açıklamalar yapabilirim. Şimdi burada iki kısıt var: Birincisi İBB başkanlığı meselesi. İBB başkanlığı kolay kazanılmadı, kolayca bırakılabilecek bir yer olarak da değerlendirilemez. Ve fakat İstanbul’u bırakmayarak da Türkiye’yi kaybediyorsak eğer İstanbul bırakılabilir mi sorusu da birçok yurttaşımızın aklında olmaya devam ediyor.”