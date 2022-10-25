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  • Erdoğan programına muhalif gazetecileri davet etmişti. Fatih Portakal davete gidip gitmeyeceğini açıkladı

Erdoğan programına muhalif gazetecileri davet etmişti. Fatih Portakal davete gidip gitmeyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü partisinin 'Türkiye Yüzyılı' programında konuşacak. Programa, Erdoğan'ı ve AKP'yi eleştiren gazetecilerin davet edilmesi dikkat çekerken gazeteci Fatih Portakal davete katılıp katılmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:26
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Fatih Portakal Erdoğan'ın davetine gidip gitmeyeceğini açıkladı

Erdoğan programına muhalif gazetecileri davet etmişti. Fatih Portakal davete gidip gitmeyeceğini açıkladı
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Ankara 28 Ekim 2022 Cuma günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Türkiye Yüzyılı” başlıklı vizyonun açıklanacağı etkinliğe sahne olacak. AKP toplantıda ‘yeni vizyonunu’ ilan edecek. Toplantı kadar davetli listesi gündem oldu.

Muhalif gazetecilerin etkinliğe davet edilmesi dikkat çekti. Muhalif isimlerin davete gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

Davet tartışmalarına katılan Fatih Portakal, YouTube kanalında etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Davete katılacağını açıklayan Portakal, “Yıllar sonra böyle muhalif isimlerin de aslında çağrılması güzel bir şey. Yani burada önemli olan gazetecilik yapabilmek. Ben oraya gazetecilik kimliğiyle gideceğim ve gözlemleyeceğim. Gözlemlerini de size aktaracağım.” ifadelerini kullandı.

KİMLER DAVET EDİLDİ?

-Nevşin Mengü,
-Soner Yalçın,
-Uğur Dündar,
-İsmail Saymaz,
-Doğan Şentürk
-Özlem Gürses,
-Çağlar Cilara,
-İsmail Küçükkaya,
-Fatih Portakal,
-Taha Akyol
-Deniz Zeyrek
-Gürkan Hacır
-Candaş Tolga Işık

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Gercekci
25.10.2022 18:33
Gidene saygı duymak gerekli ama o yazılan yazarların hiçbiri muhalif degil  
 
Abuzer kadayıf
25.10.2022 18:33
Bu sıkıntılı bir durum bu gazetecilerde cumhurbaşkanının yanına geçebilir çünkü Cumhurbaşkanı muhalefet edenleri ve kendisine hakaret edenleri yanına almıştır Vesselam  
 
şerefli adam
25.10.2022 18:03
giden gider gitmeyen kendi bilir  
 
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