Erdoğan'dan canlı yayında Millet İttifakı gafı. "Bir sürçü lisan oldu galiba"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Konuşmasının bir kısmında Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan canlı yayında Millet İttifakı gafı. "Bir sürçü lisan oldu galiba"

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, söz konusu bağlantıda 'Millet İttifakı' ifadelerini kullandı.

Yaptığı gafın bir süre sonra farkına varan Erdoğan, Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN KAZAYA KURBAN GİTMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Millet İttifakı'nın, Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRÇÜ LİSAN OLDU GALİBA"

Canlı yayına yansıyan sözleri sonrası yaptığı gafın farkına varan Erdoğan, yanında Fuat Oktay ile kısa bir diyaloğa girip solunda oturan Bahçeli'ye dönerek "Bir sürçü lisan oldu galiba" dedi.

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