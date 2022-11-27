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Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz'den büyük gaf: Ezan çalıyor

Çekim için gittikleri yerde trafiğe takılan Yargı dizisinin başrol oyuncuları, sete yetişmek için ara sokaklardan yürüdü. O sırada canlı yayın açan Uğur Aslan, ekip arkadaşlarıyla sohbet ederken ezan okunduğunu duyunca araya giren Pınar Deniz'in "Ezan çalıyor" sözleri gündem oldu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:28
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Oyuncu Pınar Deniz'in ezan okunurken yaptığı gaf gündem oldu

Yargı dizisinin başrolü Pınar Deniz'den büyük gaf: Ezan çalıyor
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Yargı dizisinin başrol oyuncuları Mehmet Yılmaz Ak, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Uğur Aslan çekim için gittikleri yerde trafiğe takılınca tarihi yarımada sokaklarında dolaşmaya başladı. Setin kurulduğu yeri bulmaya çalışan oyunculardan Uğur Aslan ise eğlenceli anları kayda alırken hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

"EZAN ÇALIYOR"

Ekip arkadaşlarıyla yürürken ezanı duyan Pınar Deniz "Bir dakika ezan çalıyor" dedi. Yanlış kelime kullandığını fark eden oyuncu ağzını kapatarak "Çalıyor mu" diyerek kendisini düzeltti. 

O anları kayda alan Uğur Aslan ise "tövbe estağfurullah" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Deniz'in videosu kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

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