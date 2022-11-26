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Erdoğan Konya'da konuştu. Faiz ve enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:16
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Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Erdoğan Konya'da konuştu. Faiz ve enflasyon mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''BUNLAR SADECE GÜNÜ KURTARMANIN PEŞİNDE''

''Etrafımız milletimizin zayıf düşürmesini, ülkemizin tökezlemesini ve devletimizin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bugün 3 şehidimiz var. Onların kanları yerde kalmayacak. Bizde analar evlatlarını askere gönderirken kınayı bunun için yakarlar. Dünyada askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Peygamberimizin adından geliyor Muhammed Mehemmed sonunda Mehmed. Daha sevgili olsun diye adını Mehmetçik yapmışız. Mehmetçiklerimizin hiçbir zaman bu din düşmanları kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları altyapı üst yapısı ile birlikte yaparız. Bunlar sadece günü kurtarmanın peşinde.

''İKİ BÜYÜK DİPLOMATİK ZAFERE İMZA ATTIK''

Bay Kemal bizim yıllarca şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK'yı batıran sensin. Bay Kemal'in kötülediği bu tesisler corona virüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde de bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikası ile hem krizden çok az etkilendi hem de dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Bana dedikleri hep şu 'Başkan bir taraftan Putin bir taraftan Zelenski her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' Bu bir sırdır dedik. Biz kimseyle kavgalı olmadık. Buğday alıp un yapıp onu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.

KARADENİZ TAHILI

Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken, hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şimdi buğdayı alıp un yapıp, bu unu fakir ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz.

''FAİZİ TEK HANEYE İNDİRDİK, ENFLASYON DA İNECEK''

Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme. (Ekonomide) Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine kadar olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak.

''MEVCUT YÖNETİM ELİNDE CHP, TÜRKİYE'NİN İÇİNE SOKULMUŞ BİR TRUVA ATIDIR''

Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir Truva atıdır. 8 aydır toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmayanlar kaybedeceklerini anlayınca sandığa gölge düşürmeye çalışıyor.''

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Konyalı Hacı Bey
26.11.2022 19:46
Memleketime hoş geldin Reis. Bu faiz yüzde kaç olursa günah, mesela yüzde 9 günah değil mi? Neden sıfırlamıyorsunuz? Bu arada ben bildiğin Konyalılardan değilim.  
 
Gokhan
26.11.2022 19:44
Bu adam bilerek isteyerek Bu memleketi batirmanjn peşinde Malesef Disardaki abiler ne isterse onu yapmak zorunda..Bitik Bitti Memleketide bitirdi..Kendisi ihya oldu..Sandıktan çıkamayınca ne olacak  
 
Vatan Millet Sakarya.
26.11.2022 19:38
Irakın parçalanmasında kimin yardımı var? ANAP ve AKP. Özal da bir koyup üç alacaktı. Suriyenin bu halde olmasının sebebi kim? AKP. Kıbrısı kurtaran kim? Ecevit. Adaları işgal ettiren kim? AKP  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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