AKP'li Başkan Yardımcısından ilginç öneri. Erdoğan'a mareşal ünvanı verilsin

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mareşal olması gerektiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklama yapan Taydaş, Erdoğan’ın zaferler kazandığını öne sürerek mevcut yasalar gereği mareşal olamayan Erdoğan için yasal düzenleme talep etti.

Birgün'ün aktardığına göre, Facebook sayfasından açıklama yapan Taydaş, “Belirtmek istediğim konu çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son yıllarda milletin uyanmasıyla yükselişe geçmiştir. Gerçekten kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkma yolunda ilerlemektedir. Yerli ve milli konularında o kadar çok hamleler ortaya dökülmüştür ki, gerçekten gururlanmamak elde değildir. Yüzde 20-25'lerde olan silahlı kuvvetlerimizin kullandığı araç ve gereçlerin tamamen yerlileştirilmesi, millileştirilmesiyle ilgili yüzde 70-75'lere çıkan bir oran ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, zaten Libya'da, Suriye'de, Irak'ta ve Azerbaycan’da gerçekleşen mücadelemizle, gerçekleşen çabamızla Türk ordusunun ne kadar güçlendiği açık, net alelen gözükmektedir” dedi.

“NEDEN MAREŞAL DEĞİL?”

Bu sözlerinin ardından konuyu Erdoğan’ın mareşal olmasına getiren Taydaş şu ifadeleri kullandı:

“Anayasanın kanun hükmü gereğince, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Bu böyle ise ve böyle olduğu açık ve net ortada durmaktayken, bu bağlamda, Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da ordumuzu yönetirken kazandığı zaferler ortadadır. Şimdi, kendisine neden mareşal rütbesi verilmemektedir? Bu konuyla ilgili düşüncem şudur: İlgili kanuna bakıldığında, sadece savaş başarısı olan kişilere orgeneral rütbesi olması kaidesiyle, bu mareşallik unvanını verildiği görülmektedir.

Ama kaçıncı kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Türk ordusunu yöneten Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan çok büyük kazanımlar elde etmiş, çok büyük başarılarla Türk ulusunun yüzünü güldürmeyi başarmıştır. Dünya lideri olarak tanımladığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Derhal ilgili kanun maddesi üzerinde tadil değişiklik yapılarak, anayasanın kanun hükmü gereğince Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a, mareşal rütbesinin tevdi edilmesi gerektiğini unvanın verilmesi gerektiğine inandığımı beyan ediyorum. Bu konuyla ilgili devlet büyüklerimizin gerekli adımlar atmasını canı gönülden istediğimi beyan ediyorum.”