Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler

Gazze sınırındaki Sderot kentinde iki Türk gazeteci, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda atılan füzelerin yakınına düşmesi sonucu yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler

Yaralanan gazetecilerin Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin ve kameraman Hakan Öztürk olduğu öğrenildi.

Olay yerinden canlı yayın yaptılar

Çetiner Çetin ve Hakan Öztürk, Gazze’deki son durumu aktarmak için Sderot’ta bulunan bir dinlenme tesisinin yakınında canlı yayın yaparken, Hamas’ın “Aksa Tufanı” adını verdiği saldırı kapsamında atılan füzelerden ikisi çok yakınlarına düştü. Çetin, olay anını Habertürk’e anlattı: “Gerçekten çok şükür diyorum. Yanımda iki gazeteci arkadaşım daha vardı. Adem Metan ve Volkan Kayalar. Arkadaşlarımızdan biri ayağından yaralandı ama şimdi durum iyi. Adem’in de kulağında aşırı bir çınlama var. Sol kulağında ufak bir sorun var. Arkadaşlarımızı Tel Aviv’e hastaneye götüreceğiz.”

Çetin, olay yerinden uzaklaşmak istediklerini ancak zamanlarının olmadığını söyledi: “Akşam saatlerinde gelen iki füze vardı. Biri 20 metre yakınımıza düştü. Bizim arabamızın neredeyse 10 metre yakınına düştü. Biz yayında biraz uzaktaydık.” Çetin, iki gün önce de kameramanı Hakan Öztürk’le benzer bir durum yaşadıklarını belirtti.

Yaralanan gazeteciler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından askeri noktaya götürüldü. Yol güvenliği sağlanınca da Tel Aviv’e sevk edildi. Gazze’deki çatışmalar 11 gündür devam ediyor. Karşılıklı saldırılarda binlerce kişi öldü, binlercesi de yaralandı.

Çetiner Çetin, sıcağı sıcağına o anları aktardı:

Gerçekten çok şükür diyorum. Yanımda iki gazeteci arkadaşım daha vardı. Adem Metan ve Volkan Kayalar. Arkadaşlarımızdan biri ayağından yaralandı ama şimdi durum iyi. Adem'in de kulağında aşırı bir çınlama var. Sol kulağında ufak bir sorun var. Arkadaşlarımızı Tel Aviv'e hastaneye götüreceğiz. Çok yakınımıza düştü. Bir dinlenme tesisinin olduğu yere geldik. Bu gibi alanlarda eğer biraz tecrübeniz varsa ilk müdahaleyi yapabiliyorsunuz. Her ikisine de ilk müdahale oldu.

"20-25 METRE YAKINIMIZA DÜŞTÜ"

Alarmlar çaldığı andan itibaren farklı noktalara hızlı şekilde gitmek istedik ama o kadar zamanımız olmadı. Akşam saatlerinde gelen iki füze vardı. Biri 20 metre yakınımıza düştü. Bizim arabamızın neredeyse 10 metre yakınına düştü. Biz yayında biraz uzaktaydık. Biz de cihazlarımızı toparlayabilirsek görüntüleri geçmeye başlayacağız. Bu coğrafyada bunları yapıyorsanız, bunlar da zaman zaman başınıza geliyor.

"HER İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

İki gün önce kameramanım Hakan Öztürk'le benzer bir durumu yaşamıştık. Bu durumda bölgeden çıkarmak önemli. Her ikisinin de sağlık durumunu kontrol ettim. İkisini de buradan çıkaracağım. Şu anda askeri noktadayız. Yol güvenliği sağlanırsa arkadaşlarımı Tel Aviv'e götüreceğim. Buradan 1 saat mesafemiz var. Volkan'ın şu anda diz kapağında bir durum oluştu.

"KULAĞIMDA İNANILMAZ BİR ÇINLAMA VAR"

ADEM METAN: Roketleri gördük. Bölgeden uzaklaşmak istedik. Sayısı o kadar fazlaydı ki, orada mı kalalım, yoksa gidelim mi diye düşündük. Şu anda kulağımda inanılmaz bir çınlama var. 20-25 metre yakınımıza düştü. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Bulunduğumuz bölgeye geldi. Bir tanesi yaklaşık 100 metre yakınımıza düştü. Kaçalım mı, duralım mı diye düşünürken sayılar birden artmaya başladı.

İşte o görüntüler

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi Spor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı Siyaset
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü Dünya
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı Ekonomi
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira Ekonomi
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı Dünya
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı