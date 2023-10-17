İsrail’in Gazze’de yaptığı hastane katliamının ardından skandal açıklama: Biz mi yaptık bilmiyoruz

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Saldırı sonrası İsrail ordusundan yapılan skandal açıklamada, ''Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz” denildi.

İsrail’in Gazze’de yaptığı hastane katliamının ardından skandal açıklama: Biz mi yaptık bilmiyoruz

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan bir hastaneye düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." denildi.

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EN AZ 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusu, insanlık suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusu bu kez bir hastaneyi vurdu. Vurulan hastane yerle bir olurken saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

aw055237-02-001.jpg"SALDIRIYI BİZ Mİ YAPTIK BİLMİYORUZ"

İsrail ordusundan bir sözcü, kan donduran saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

aw055237-03-001.jpgKAN DONDURAN SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

El-Cezire'nın aktardığına göre, İsrail ordusu kaynaklarının, "Hamas'ın sığınak olarak kullanmaması için Ahli Hastanesi ve diğer 5 hastanenin boşaltılması konusunda uyarmıştık." dediği iddia edildi.

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