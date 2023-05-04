Erdoğan'dan Giresun'da şaşkınlık yaratan sözler. Fındık fiyatı yüzünden CHP'yi suçladı. Bugüne kadar niye 4 dolar yapmadınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki seçim mitinginde vatandaşlara seslendi.

FINDIK FİYATLARI İÇİN CHP’Yİ HEDEF ALDI

Son 21 yıldır iktidarda olmalarına rağmen düşük fındık fiyatları nedeniyle CHP'ye yüklendi.

Erdoğan, Millet İttifakı’nın fındık fiyatının 4 dolar olacağına dair vaadine “Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bu güne kadar vermediniz?” diyerek tepki göstermesi şaşkınlık yarattı.

Erdoğan şunları söyledi:

"İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkı sahip çıkacak, yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakacak.

'NİYE BUGÜNE KADAR VERMEDİNİZ?'

Yerli ve milli modeli yıkıp, ülkemizi tekrar tefecilerin at koşturduğu bir yer haline getirirler. İngiltere’den Londra’dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi!

Şimdi Giresun’a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz? Niye bu güne kadar vermediniz? Çayı görse anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin."