CHP'li Erkek Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi: Muhalefet antrenmanı yapıyor

CHP'li Muharrem Erkek, Erdoğan’ın Giresun mitinginde “Niye bugüne kadar vermediniz?" sözlerine “Muhalefet antrenmanları yapıyor” yanıtını verdi.

CHP'li Erkek Erdoğan'ın sözlerine açıklık getirdi: Muhalefet antrenmanı yapıyor

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Giresun'a gelmiş fındığa 4 dolar zam verecekmiş. Ula bu kadar zaman neredeydiniz?” sözlerine yanıt verdi.

“MUHALEFET ANTRENMANLARI YAPIYOR”

Erkek, Twitter hesabından Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

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"Muhalefet antrenmanları yapıyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Giresun mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İngiltere'den, Londra'dan tefeciler bunlara 300 milyar dolar verecekmiş. İnanıyor musunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Giresun'a gelmiş. Böyle utanmazlık olmaz. Fındığa, 4 dolar zam verecekmiş. Bugüne kadar nereyeydiniz, niye bugüne kadar vermediniz? Çayı anlamaz, fındığı görse tanımaz ama bol bol yalanı söyler. Bu konuda üzerine yok. Allah bunlara fırsat vermesin. İnşallah 14 Mayıs'ta sizler de bunlara fırsat vermeyeceksiniz."

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