İsrail ve HAMAS savaşında siviller zor durumda. Evlerini terk edenlerin sayısı 300 bini aştı

İsrail ve HAMAS arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Bölgede yaşayan sivil halk bombardımandan kurtulabilmek için güvenli yer arıyor.

İKİ TARAFIN DA SİVİL HALKI ENDİŞELİ

İsrail tarafında ise HAMAS’ın kaçırdığı sivillerin aileleri endişeli bekleyiş içerisinde. Savaştan kaçanlar ülkelerini terk ederken aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkeye akın ediyorlar.

İsrail'in büyük bir öfkeyle bombardıman altında tuttuğu Gazze'de sığınacak güvenli bir yer bulmak güç, özellikle de çocuklarını korumanın derdine düşen anneler için.

Evleri İsrail saldırısında hasar gören Filistin halkı da aynı endişeleri taşıyor. Aileler, uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

İsrail'in yoğun bombardımanında hedef alınan bölgelerde ağır hasar var. Gazzeliler İsrail ordusunu ayrım gözetmemekle suçluyor. İsrail bombardımanında okullar ve sağlık merkezleri de zarar görüyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri caddelerde ve altyapıda oluşan hasarın sağlık ekiplerinin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekiyor.

Hastaneler çatışma bölgelerinden getirilen yaralılarla dolup taşıyor. Gazze'de evlerini terkedenlerin sayısı da her geçen saat artıyor.

BİRÇOK REHİNE BULUNUYOR

Çatışmaların diğer tarafı İsrail'de de siviller Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle panik ve korku içinde. Hamas'ın rehin aldığı kişilerin aileleriyse endişeli bir bekleyiş içinde. Rehineler arasında 11 Taylandlı da var. İsrail'e çalışmak için gitmişlerdi.



2 yıldır ailesini İsrail'de çalışarak geçindiren 26 yaşındaki Natthaporn Onkaew den de haber alınamıyor. Tayland'daki anne ve babası oğullarının bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyor.



Saldırılarda 18 Taylandlının da öldüğü belirtiliyor. İsrail'de çalışan göçmen işçilerin çoğunu Tayland ve Filipinliler oluşturuyor.

GAZZE'DEN MISIRA İNSANİ KORİDOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Avrupa Birliği Sözcüsü de Filistinlilere gerekli insani yardımların ulaştırılabilmesi için bir güvenlik koridorunun açılması konusunda girişimlerde bulunduklarını söyledi.