İran’dan ABD’ye gözdağı: Ateşten kurtulamayacaksınız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’e açık destek veren ABD’nin ‘ateşten kurtulamayacağını’ söyledi.

KAYNAK: AA
İran’dan ABD’ye gözdağı: Ateşten kurtulamayacaksınız

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK) Filistin’deki durumla ilgili olağanüstü toplantısında konuştu.

Sorunun çözümü başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, Filistin’de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.

Gazze’deki saldırıların ‘soykırım’ ve ‘savaş suçu’ olduğunu belirten Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin Gazze’de 7 bin sivilin İsrail tarafından öldürülmesini izlediğini hatta açıkça desteklediğini söyledi.

İran’ın Filistin-İsrail çatışmalarının yayılmasını istemediğini vurgulayan Abdullahiyan, ABD’ye şu mesajı verdi:

“Şu anda Filistin’deki soykırımı yöneten Amerikalı devlet adamlarına açıkça söylüyorum ki bölgede savaşın yayılmasını istemiyoruz ancak Gazze’deki soykırım devam ederse ateşi durduramayacağız ve onlar (ABD) da bu ateşten kurtulamayacak. Savaşın genişlememesini isteyen Gazze’deki saldırılarını durdurması için İsrail’e baskı yapmalıdır.”

ABD ÜSLERİ HEDEF ALINIYOR

Hamas-İsrail savaşının kızışmasından sonra İran destekli güçler, bölgedeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby de bu tür saldırılarda artışın olduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde bu saldırıların önemli ölçüde tırmanması olasılığından derin endişe duyuyoruz” demişti.

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