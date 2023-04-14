Erdoğan'ın Başbakanken temelini attığı kule 20 yıldır hala bitmedi

Dilek KILIÇ TAŞDEMİR / YENİÇAĞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan olduktan 4 ay sonra temelini attığı Ankara’daki “Cumhuriyet Kulesi” 20 yılda tamamlanamadı. AK Parti’li Keçiören Belediyesi’nin, kulenin bitirilmesi için geçen aylarda, davet usulüne göre yeni bir ihale yaptığı ortaya çıktı.

AKP’li Keçiören Belediyesi’nin, Kulenin bitirilmesi için geçtiğimiz aylarda, davet usulüne göre yeni bir ihale yaptığı ortaya çıktı. Belediye, Kuleyi bitirmek için açtığı ihaleyi alan firma ile 295 milyon 465 bin 679 TL’ye sözleşme imzaladı.

İHALEYE TEK TEKLİF

Keçiören Belediyesi’nin 11 Ocak 2023 tarihinde, sadece davet edilen firmaların katıldığı(Md.21b) usulle ihale ettiği ihalenin sonucu, 15 Şubat 2023 tarihinde ilan edildi.

Belediyenin 250 milyon 830 bin yaklaşık maliyet üzerinden yaptığı ihaleyi, teklif veren tek firma olan Tankyapı Enerji Taahhüt İnş. San. Ve Tic. A.Ş. 295 milyon 465 bin 679 TL’ye aldı.

Belediye söz konusu firma ile 1 Şubat 2023 tarihinde sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşmeye göre, 20 yıldır adeta yılan hikayesine dönen “Cumhuriyet Kulesi” 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

BİR BUÇUK YILDA BİTİRİLECEKTİ ARADAN 20 YIL GEÇTİ

Kulenin temelinin atıldığı 2003 yılında bir buçuk yıl içinde bitirileceği açıklanmıştı. Ancak ilk ihaleyi alan firma, yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediği için inşaat sözleşmesi 2005 yılında feshedildi. Kuleyi yaptıran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, o dönemde yaptığı açıklamalarda, "Türkiye’nin en yüksek kulesi olacak" demişti.

MAHKEMEDEN RUHSAT İPTALİ

İkisi de AKP’li olmasına karşın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Altınok'un arası Cumhuriyet Kulesi nedeniyle açıldı.

Kule proje inşaatı sekteye uğrayınca konu yargıya intikal etmiş; mahkeme ruhsatı iptal etmişti. İmar planına göre 25 metre fazlalığı bulunan kulenin fazla kısımlarının yıkılması gerekiyordu. Kulenin, yıkılıp yıkılmaması için 2017 yılında halk oylaması yapıldı. Halk oylamasının sonucu yüzde 76 ile yıkılmaması yönünde oldu.

İHALE ÜSTÜNE İHALE

Kulenin tamamlanması için 10 Nisan 2020 tarihinde bir ihale daha yapıldı. İhaleyi 59 milyon 753 bin TL’ye Has-Kar Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. İhale şartnamesine göre Kule inşaatı 12 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanacaktı.

Belediye Başkanı Altınok, 2 Haziran 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnşallah önümüzdeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kulemizi bitirip bu muhteşem eseri Keçiören’imize, başkentimize ve ülkemize kazandıracağız” demişti.

"KULE, CUMHURİYET'İN İKİNCİ YÜZYILINA KALACAK"

Başkan Altınok’un açıkladığı tarihte Kule bitmediği gibi, konuyla ilgili açıklama da gelmemişti. 17 Mart 2023 tarihinde Altınok, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir mesaj yayınladı. “Cumhuriyet Kulemizde faaliyetler başladı. İhaleyi alan firma hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor…” açıklamasını yapan Altınok, Kuleyi en yakın zamanda hizmete açacaklarını söyledi ama tarih vermedi.

11 Ocak 2023 tarihli ihaleye göre, Kule inşaatı 2 Aralık 2023 tarihinde tamamlanacak.

Bölgede bulunan vatandaşlar "yüzüncü yıl için yapılan “Cumhuriyet Kulesi”, cumhuriyetin ikinci yüzyılına kalacak" demekten kendini alamadı.