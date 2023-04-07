Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 50 bin 399 kişi hayatını kaybederken 11 kentte çok sayıda ev ve iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar aldı.

Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren başta AFAD olmak üzere vatandaşlara yardım etmesi gereken kuruluşlar tartışma konusu oldu. Depremzedeler günlerce yardım beklerken Kızılay’ın AHBAP’a çadır sattığının ortaya çıkması tartışmaları daha fazla alevlendirdi.

AKP iktidarı arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi sonrası hemen temel atma törenlerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem konutlarının 1 yılda tamamlanacağını açıklaması sonrası harekete geçen AKP iktidarı deprem felaketinin yaşandığı kentlerde temel atma törenlerine başladı. Ancak törenlerin sadece göstermelik olduğu ve gerçekten temel atılmadığının ortaya çıkması büyük tepki çekti. Vatandaşların iktidara öfkelendiren bir başka husus ise deprem konutlarının depremzedelere uzun vade ile satılacak olmasıydı.

AKP iktidarının 14 Mayıs’taki seçim öncesinde deprem bölgesinde başlattığı konut hamlesi nedeniyle TOKİ çok sayıda ihale düzenledi. Jet hızıyla açılan ihalelerin bir kısmı tamamlandı.

SURİYELİLERE ÖZEL İHALE

Deprem bölgesinde açılan ihalelerden bir tanesi dikkat çekti. EKAP’ta yayınlanan ihale bültenine göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde sığınmacılar için özel ihale açtı. İhale, sığınmacılar için Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da bulunan güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezlerinin tadilat ve onarımı için açıldı. Toplam 10 tane güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezinin yapımı ve onarımı için açılan ihale açık ihale usulü ile yapılacak. İhaleye yabancı şirketler de katılabilecek.

Özellikle Suriye ve Afganistan’dan gelen milyonlarca sığınmacı büyük sorunlara neden olurken, AKP iktidarı sığınmacıların Avrupa’ya geçişlerinin engellenmesi ve Türkiye’de kalmaları için ‘entegrasyon’ projeleri yapıyor. Söz konusu projelerin önemli bir kısmı başta Avrupa Birliği olmak üzere yabancı kuruluşlar tarafından fonlanıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ihalenin konusu olan güçlendirilmiş göçmen sağlığı merkezleri Avrupa Birliği’nin hibesi ile finanse ettiği Herkes için Sağlık Hizmetleri Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (SHIFA) kapsamında yapılmıştı. Avrupa Birliği söz konusu proje için 79 milyon 319 bin 500 euro hibe etmişti. EKAP’ta yayınlanan bültene göre, ağlık Bakanlığı’nın açtığı ihalenin bedeli, Avrupa’nın sağladığı hibeden ödenecek.