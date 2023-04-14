Bakan Bozdağ aday tanıtım toplantısında boş sandalyelere konuştu

Adalet Bakanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, AKP Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

11 Nisan Spor Salonu'ndan düzenlenen etkinliğe katılımın oldukça az olması dikkat çekti. Salondaki tribünlerin ve salona yerleştirilen sandalyelerin büyük oranda boş olduğu görüldü.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı.

Türkiye'nin, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı yapacağını dile getiren Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bizim sözümüz sözdür. Sayın Kılıçdaroğlu, 'İstanbul'dan bir kişi çıkmaz, çıkmayacak, söz, namus sözü' dedi. İstanbul'da kaç bin kişi ekmeğinden oldu. Ankara'da, İzmir'de başka yerlerde kaç bin kişi işinden oldu. 'Söz namustur' dedi, 'Gelin yakamdan tutun' dedi, şimdi tutmuş 'Ben söz veriyorum' diyor. Sen hangi sözünde durdun ki sana inanalım. İstanbul'da şu kadar konut yapacaktınız, İzmir'de temel attın, temeli attığın gibi duruyor. Biz bir yılda konutları teslim ettik. Siz hangi sözünüzü tuttunuz da sizin bugün verdiğiniz söze Şanlıurfalılar, aziz milletimiz itimat etsin, 'Bunlar sözünün eri adam' desin. Var mı tuttuğu söz? Yok ama 'söz söz' diye diye milleti aldatmaya gayreti çok yüksek. Biz ne aldatan, ne aldanan olacağız. Aldatmadık da aldanmadık da aldatmayacağız da."

Bozdağ'ın konuşma yaptığı esnada salonun boş olduğu görüldü.