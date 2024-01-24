Cemal Enginyurt Erdoğan’ın sözleriyle hayır oyu verdi. Erdoğan’ın geçmişteki İsveç sözlerini tek tek sıraladı

Türkiye’de uzun süredir gündemi meşgul eden ve tartışmalara konu olan İsveç’in NATO’ya girişi, TBMM tarafından oylanarak kabul edildi. Meclis Genel Kurulu’na gelen teklifte, görüşmelere katılan 346 milletvekilinin 287’si evet oyu verdi. 55 milletvekili gelen teklife ret oyu verirken 4 milletvekili ise İsveç’in NATO’ya katılımına çekimser oy verdi.

Gelen teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti, Saadet, YRP, HÜDA-PAR, TİP, Demokrat Parti ve DSP hayır oyu kullandı.

CEMAL ENGİNYURT ERDOĞAN’IN İSVEÇ ALEYHİNDEKİ SÖZLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Öte yandan İsveç’in NATO’ya katılış oylamasında red oyu veren milletvekillerinden bir tanesi de Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.

Demokrat Parti olarak neden ‘hayır’ oyu verdiklerini söyleyen Enginyurt, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç aleyhinde kullandığı sözleri tek tek sıraladı.

Enginyurt, TBMM’de yaptığı konuşmada, ‘‘İsveç Pkk sevicidir. İsveç terör destekçisidir. İsveç Kandildir. İsveç FETÖ’cülere silah verir. İsveç FETÖ’cülere destek verir. İsveç PKK’lılara parasal yardım yapar. Bunları sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Ben de Recep ağabeyi mahcup etmemek için ‘hayır’ diyorum’’ ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylar önce İsveç ve Finlandiya ile ilgili sözleri tekrar gündem oldu. Sürekli İsveç’i terör yuvası ilan eden ve NATO’ya üyeliğini kabul edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan’ın onay vermesi tepki topladı.

Erdoğan katıldığı bir programda, “Bu iki ülke hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör yuvasıdır. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE ERDOĞAN’IN O SÖZLERİ:

Bu iki ülke hakkında hele hele İsveç kesinlikle tam bir terör yuvasıdır.

Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmaya düşünmüyoruz. Yunanistan'da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç'te Finlandiya'da bize aynı numarayı çekecekler

Niye böyle bir gaflete düşelim ki kusura bakmasınlar ve biz de eğer Türkiye isek geçmişte bu delikten bu ülke bir kere sokuldu ama tekrar biz bir daha bu delikten sokulmayı kesinlikle istemiyoruz.

Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz .

Bu İsveç ve Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıran ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş paçavralarını affedersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar.

Şimdi bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de

Verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle… kendilerine söyledik dedik ki NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz. Geçmişte girenler girdi…

TIKLANMA REKORU KIRDI

Erdoğan’ın bu sözleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi ülke çapında büyük tepkilere nede olurken siyasi isimler de art arda tepki gösterdi.