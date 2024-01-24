TBMM’deki İsveç oylamasında AKP’den 3 fire çıktı. Bakın hangi milletvekilleri Erdoğan'a rağmen onay vermedi

Nermin Özkaya
TBMM’deki İsveç oylamasında AKP’den 3 fire çıktı. Bakın hangi milletvekilleri Erdoğan'a rağmen onay vermedi
AKP’li 3 milletvekilinin dün mecliste gerçekleştirilen İsveç’in NATO’ya girişini öngören teklife onay vermediği ortaya çıktı. İşte üstlerinin çizilmesi muhtemel, onay vermeyen o milletvekilleri.

Uzun süredir tartışmalara konu olan İsveç’in NATO’ya girişi, TBMM tarafından oylanarak kabul edildi. Meclise gelen teklife, görüşmelere katılan 346 milletvekilinin 287’si evet oyu verdi. 55 milletvekili gelen teklife ret oyu verirken 4 milletvekili ise İsveç’in NATO’ya katılımına çekimser oy verdi.

Gelen teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verdi. İYİ Parti, Saadet, YRP, HÜDA-PAR, TİP, Demokrat ve DSP hayır oyu kullandı.

AKP’Lİ 3 MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN'A RAĞMEN ONAY VERMEDİ

Öte yandan, AKP grup olarak İsveç’in NATO’ya katılmasına evet oyu verirken aralarında 3 milletvekilinin bu karara karşı olduğu ortaya çıktı.

Meclis tutanaklarında yer alan bilgilere göre, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem oylamada ret oyu kullandı.

AKP Mardin Milletvekili Muhammed Adak ise çekimser oy verdi. Böylece AKP’de 3 fire gerçekleşmiş oldu.

Onay vermeyen milletvekillerinin geleceği ise merak edilirken, Erdoğan’a rağmen red oyu veren ve çekimser kalan 3 ismin üstünün çizileceği yorumları yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI AYNI FİKİRDE DEĞİL

287 oy ile kabul edilen teklife, Cumhur İttifakı içerisinde meclise giren partiler ve Cumhurbaşkanı oylamasında Erdoğan’a oy veren partiler, NATO oylamasında bu defa AKP ve MHP’nin tarafında olmadılar.

Gelen teklife Yeniden Refah, Hüda-Par ve DSP hayır oyu verdi. Bu partiler Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a destek vereceklerini ifade etmiş, HÜDA-PAR ve DSP genel seçimlere AKP listelerinden katılmıştı.

Bu partilerin yanı sıra İyi Parti, Saadet, TİP ve Demokrat Parti’de gelen teklife hayır oyu verdi.

CHP’DEN AÇIKLAMA: NATO’NUN GENİŞLEME POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ

Oylama öncesinde konu ile alakalı bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, NATO’nun genişleme politikasını desteklediklerini açıklayıp şu ifadeleri kullandı: “NATO’nun yeni üyelerin katılımıyla genişleme politikasını destekliyoruz. Bu nedenle de bugün oylamada CHP olarak İsveç’in NATO’ya katılımına evet diyeceğiz”

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