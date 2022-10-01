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Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "2018'de yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok" dedi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 22:17
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Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında Mustafa Şentop'tan flaş açıklama
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Şentop, TBMM'nin 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı dolayısıyla Şeref Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TBMM'nin, ilk kez 6'ncı yasama dönemine girdiğinin anımsatılması üzerine Şentop, "Geçmişe baktığınızda vaktinde olan seçimler yok. Seçimler bir şekilde erken olmuş. Dolayısıyla 6'ncı yasama dönemi yok" değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir soru üzerine Şentop, Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış törenine katılmak için İstanbul'dan geldiğini, oradaki programları devam edeceği için İstanbul'a döndüğünü anlattı.

SEÇİM TARİHİ

Mustafa Şentop, başka bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarısınız. Seçimin tarihinin bir, iki ay öne alınması durumunda nasıl bir süreç olacak?" sorusuna "Seçimlerin bir gün dahi öne alınması için iki yol var; ya Cumhurbaşkanı kararı ya da Meclisin beşte üçünün kararı lazım" yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

"Cumhurbaşkanı'nın karar alması durumunda yeni dönemde bir kez daha seçilmesinin söz konusu olmadığı" yönünde bazı söylemler bulunduğunun anımsatılması üzerine Şentop, bu konuda akademik bir dergide yayımlanan makalesi bulunduğunu hatırlattı.

Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'daki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular veya hukukçu olmayanlar söylüyor. Okuyorlar, iki cümle aynı, eskisi de yenisi de... Fakat biz eski 101'inci maddeyi kaldırdık yeni bir madde yazdık. Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildi. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani iki farklı, iki defa seçilme hakkı tanıyan madde var. Dolayısıyla hiçbir kafa karışıklığı yok. Hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok."

"Seçimlerin öne alınması konusunda sizin bir beklentiniz var mı?" sorusuna Şentop, "Beklentim yok" cevabını verdi.

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İlker
1.10.2022 23:24
Sn şentop günün adamı olmayın hakikatin adamı olun gün değişir hakikat değişmez yazın kenara bir dahaki seçimde yoksunuz sarayda bir oda tahsis ederlerse şanslı olacaksınız aksi takdirde unutulacaksın  
 
Dilara Zaman
1.10.2022 23:22
Cumhur İttifakı bu gelecek seçimi kaybetti. Türk milleti tarihi boyunca hiç bir vakit istikbalini kişiler üzerine kurmamış. Türk töresi bellidir, töre ortak akıldır.  
 
MİKO
1.10.2022 23:20
Nasıl oluyorsa 21 senedir her zaman,her durum, her şartta siz haklısınız. Şaştık sizin elinizden.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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