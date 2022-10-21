Özgür Özel'den AKP'li Meclis Başkanı'na iç tüzük dersi. AKP'nin teklifi geçti muhalefetinkiler bekletildi

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Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Eczacı Özgür Özel tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un yazılı olarak cevaplandırması için 3 soruluk bir dilekçe sunuldu.

Sunulan dilekçede, Meclis Başkanı Şentop’un yurt dışı seyahati sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grubu tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinin “ışık hızıyla” ilgili komisyona sevk edildiği belirtilirken, aynı dönemde CHP’nin, kamuoyunda ‘başörtüsü teklifi’ olarak da adlandırılan teklifi dâhil, 13 kanun teklifi hakkında herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekildi.

“YURT DIŞI SEYAHAETİ SIRASINDA VEKALET BIRAKTINIZ MI?”

Özgür Özel tarafından Şentop’un yanıtlaması istemiyle sorulan sorulardan ilki, “kendisinin 3-7 Ekim tarihlerinde başkanlık ettiği Malezya ve Endonezya resmi ziyareti sırasında vekalet bırakıp bırakmadığı; bıraktıysa kime bıraktığı ve kanun tekliflerinin komisyona neden havale edilmediği“ hakkında oldu.

“SEVK YA DA BEKLETME İŞLEMLERİ HANGİ ÖLÇÜTLERE GÖRE YAPILMAKTADIR?”

Özgür Özel, AKP Grubunca verilen 52 maddelik "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" bahsedilen tarihler arasında ilgili komisyona havale edilirken; CHP Grubu üyesi 133 milletvekilinin imzasının olduğu "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin icrası kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi” dahil Başkanlığa sunulan 13 kanun teklifi hakkında işlem tesis edilmediğine dikkat çekti.

Özel, bu konu hakkında “Yurtdışında olduğunuz dönemlerde neden kanun tekliflerinin havale işlemleri aksamaktadır? Sevk etme ya da bekletme işlemleri hangi ölçütlere göre yapılmaktadır.” sorusunu yöneltti.

“GEREKÇESİ NEDİR?”

Özel, son olarak da AKP grubu tarafından verilen teklif anında işleme alınırken diğer siyasi partiler tarafından verilen kanun teklifleri hakkında 3-7 Ekim arasında işlem yapılmamasının gerekçesinin açıklanmasını talep etti.

CHP Grup başkanvekili Özgür Özel tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan dilekçenin tamamı şu şekilde:

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

10 Ekim 20122. Tarih .......... Sayı : 45910

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

172630

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. Maddeleri gereğince saygıyla arz ederim.

Ecz. Özgür ÖZEL Manisa Milletvekili

TBMM İçtüzüğünün 23'üncü maddesi, “Tekliflerin veya olağanüstü hal sırasında olağanüstü hal ile ilgili çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hangi komisyonlarda görüşüleceği, esas ve tali komisyonların hangisi olacağı, işin komisyonlara havalesi sırasında Başkanlık tarafından tespit edilir", 74'üncü maddesi ise "Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya havale edilir" hükmünü içermektedir.

Yine TBMM İçtüzüğünün 14'üncü maddesi, “Başkan, özürlü olduğu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, başkanvekillerinden birisini kendisine yazıyla vekil olarak tayin eder" hükmünü içermektedir.

Ankara'da bulunmadığınız dönemlerde kanun tekliflerinin komisyonlara havalesi sırasında sorunlar yaşandığı gözlenmektedir. Son olarak şahsınızın başkanlık ettiği Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaretinin yapıldığı 3-7 Ekim tarihleri arasında, Başkanlıkça komisyonlara havale edilen tek kanun teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunca verilen 52 maddelik "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üyesi 133 milletvekilinin imzasının olduğu "Kadınların Yürüttükleri Mesleğin icrası kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun Teklifi” dahil grubumuzca Başkanlığınıza sunulan 13 kanun teklifi hakkında işlem tesis edilmemiştir.

Gerekçe olarak şahsınızın yurtdışında bulunması gösterilmiş olsa da, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun kanun teklifinin ilgili komisyona sevki de sizin yurtdışında olduğunuz saatlerde yapılmıştır. Bu durum, Meclis Başkanlığı'nın gruplar arası bir hiyerarşi oluşturduğu, bazı gruplara iltimas gösterdiği eleştirilerine neden olmuş, bu eleştirilere şahsınız ya da Başkanlığınız yanıt vermemiştir.

Bu bağlamda,

1. Malezya ve Endonezya'yı kapsayan yurtdışı seyahatiniz sırasında vekâlet bıraktınız mı? Bıraktıysanız, kime bıraktınız? Bıraktıysanız, Meclis Başkanlığı'na sevk edilen kanun tekliflerinin komisyonlara havale işlemleri neden yapılmamıştır?

2. Yurtdışında olduğunuz dönemlerde neden kanun tekliflerinin havale işlemleri aksamaktadır? Sevk etme ya da bekletme işlemleri hangi ölçütlere göre yapılmaktadır.

3. 52 maddelik Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Kanun teklifinin dakikalar içerisinde Başkanlığınızca ilgili komisyona havale edilmesine karşın, diğer siyasi parti gruplarının kanun teklifleri için 3-7 Ekim arasında işlem tesis edilmemesinin gerekçesi nedir?