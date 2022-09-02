Erdoğan’ın da katılacağı etkinlikte... AKP’li Başkan polise saldırdı

AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz’ın Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü basarak bir polisin burnunu kırmasının ardından bu kez Gaziantep’te benzer bir olay yaşandı.

AKP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da katılacağı etkinliğin salon girişinde polislere saldırdı.

“Polis Platformu” adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, Yılmaz’ın görev başındaki polislerle tartışma yaşadığı görüldü.

PARMAK SALLADI, ÜZERİNE SALDIRDI

Görüntülerde AKP’li Yılmaz, çok sayıda kişiyle birlikte polislere parmak sallıyor. Daha sonra ise Yılmaz’ın polislere saldırması üzerine arbede yaşanıyor.

Polis Platformu tarafından paylaşılan görüntülerde, “Gaziantep/Şehitkamil Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve arkadaşları, görevi başındaki polislere bağırıyor, parmak sallıyor, üzerine hücum ediyor. Neyse ki araya giren duyarlı vatandaşlar polisleri kurtarıyor” denildi.

Öte yandan gazeteci Ali Isıyel’in haberine göre olay 25 Aralık 2021’de yaşandı.