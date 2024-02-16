MHP'li Yönter Merkez Bankası'nın gerçekleri söyleyen Başkan Yardımcısını hedef aldı

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın liderliğinde 2024 yılının ilk enflasyon toplantısını yapan Merkez Bankası, piyasalara 'parasal sıkılaşma' adımlarının yürütüleceği mesajlarını vermişti.



Toplantıya TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın açıklamaları damga vururken, Temmuz ayında göreve başlamadan önce AKP'ye yönelik muhalif açıklamaları ile bilinen Akçay'ın sözlerine Cumhur İttifakı'ndan sert yanıt geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı canlı yayında Akçay'ın Şahap Kavcıoğlu dönemindeki TCMB politikalarını hedef alan "Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz” sözlerine ateş püskürdü.



"NEYİN LİNKİNDEN BAHSEDİYORSUN?"

Akçay’ın sözlerine kızan Yönter “Merkez Bankası Başkanı ‘Yıllık enflasyon düşüyor ama aylık enflasyonda oynama yok’ dedi. Yardımcısı ‘Modeller arasında kırılganlıklar var, link koptu’ dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı bunu söylemeyecek, gereğini yapacak. Linkin kırıldığını bize anlatmasın. Vatandaşın, bizim linkle işimiz yok. Türkiye onca ekonomik operasyona maruz kaldı, ekonomik tetikçiler üzerimize geldi. Neyin linkinden bahsediyorsunuz? ABD Başkanı Trump zamanında ‘Sizi mahvedeceğim’ dedi. Sayın başkan yardımcısı şimdi bunun neresinde link var. Hangi adımları atalım ki istediğimiz sonucu alalım?” ifadelerini kullandı.



OSMAN CEVDET AKÇAY NE DEMİŞTİ?

Akçay’ın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yaptığı enflasyon raporu sunumundaki sözleri gündem olmuştu. Akçay şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bizim şu an içinde çalıştığımız sistemde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi bağı kopmuş, politika faizi enflasyon bağı kopmuş, faiz kur bağı kopmuş durumdaydı. Biz yedi aydır kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Bu bağlar tekrar ihdas edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Oradan sonra da 36’dan 38’e çıkma ihtiyacı duyacaksınız. Modelleme bilen arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır ki bu çok zor ve hatta imkânsıza yakın. 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Bu normalleşme süreci aslında biriken veri ile bağların yeniden kurulması ile modellemede çalışan arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha o noktada bile değiliz. 36 hedefi iddialı; ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyon beklentilerini aşağı indirmekte ve düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısı ile yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz.”