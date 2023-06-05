Erdoğan’ın ekonomiyi teslim ettiği Mehmet Şimşek'i dolandırıcılıkla suçladığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iki gün önce açıkladığı kabinenin yankıları siyaset arasında sürüyor. Kabinenin en çok konuşulan isimlerinin başında ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geliyor.

Erdoğan’ın ekonominin dümenini yeniden Mehmet Şimşek’e teslim etmesinin ardından geçmişte kullandığı sözler yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’da bir mitingde kurucuları aralarında eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimini Halkbank’ı dolandırmaya çalışmakla suçladı. Erdoğan, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’in de Davutoğlu ile birlikte hareket ettiğini söylemişti.

“BAŞKA KİM VAR? MEHMET ŞİMŞEK VAR”

Erdoğan konuşmasında, “Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR HALK BANKASI’NI DA DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Devamında ise Şimşek’in de içerisinde olduğu isimleri dolandırıcılıkla suçlayarak, “Bitmedi ve bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası’ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankasına ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankasına olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında" dedi.