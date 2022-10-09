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Erdoğan'ın Esad'la görüşebiliriz açıklamasının ardından Rusya'dan yer temini açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı'yla da görüşme yoluna da gidebiliriz" açıklamasının ardından Rusya’dan açıklama geldi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 14:51
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Erdoğan'ın Esad'la görüşebiliriz açıklamasının ardından Rusya'dan açıklama. Siz görüşün biz mekanı ayarlarız

Erdoğan'ın Esad'la görüşebiliriz açıklamasının ardından Rusya'dan yer temini açıklaması
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı'yla da görüşme yoluna da gidebiliriz" açıklamasının ardından Rusya’dan dikkat çeken açıklama geldi.

Lübnan’da yayın yapan Al-Akhbar gazetesine konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, önemli ifadelerde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Suriye’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi’nin Moskova’ya büyükelçi olarak atanmasının Ankara-Şam ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan gazete, Rusya’nın da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için adımlar attığını yazdı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında yakın zamanda bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için çabaladıklarını söyledi. Gazeteye konuşan Bogdanov, “Rus tarafı, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloga aktif olarak katılıyor” dedi.

RUSYA: YERİ TEMİN EDEBİLİRİZ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, “Şam-Ankara hattında bu kez dışişleri bakanları düzeyinde yeni bir adıma geçilmesi hedefleniyor.” ifadelerinde bulundu. Rus siyasetçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad’ı bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini de belirtti.

Al-Akhbar gazetesi iki ülke arasında Rusya ve İran’ın arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekerken, özellikle ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda Ankara ve Şam yönetimlerinin mutabakata varmasının arabuluculuk sürecini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

ERDOĞAN GÖRÜŞEBİLİRİZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Prag’da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la bir görüşme olup olmayacağı sorusuna “Şu an itibariyle böyle bir şey söz konusu değil. Ama ‘Mümkün değildir’ ifadesini kullanmam da, alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz” demişti.

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Hamit Seki
9.10.2022 15:10
Siz görüşün ben mekanı ayarlarım diyor Putin. Yani mekanları işgal etme işini bana bırakın diyor.  
 
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