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Flaş... Türkiye çatışmaları durdurmak için Suriye'ye asker gönderdi. Reuters duyurdu

Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters, Türkiye’nin Suriye Cumhurbaşkanı Başar Esad'a karşı mücadele eden silahlı gruplar arasındaki çatışmaları bastırmak için Suriye'nin kuzey batısına asker konuşlandırdığını duyurdu...

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 19:43
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Reuters duyurdu. Türkiye çatışmaları durdurmak için Suriye'ye asker gönderdi

Flaş... Türkiye çatışmaları durdurmak için Suriye'ye asker gönderdi. Reuters duyurdu
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Türkiye, Suriye’deki gruplar arasındaki çatışmaları durdurmak için bölgeye asker gönderdi.

Reuters’ın muhalif kaynaklar ve görgü tanıkları dayandırarak servis ettiği habere göre Türk tankları ve zırhlı araçları dün, Hayat Tahrir el Şam’ın (HTŞ) Ankara’nın desteklediği muhalif gruplardan aldığı Kafr Jana yakınlarındaki noktalara yerleştirildi.

ANLAŞMA 1 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Geçen hafta bölgede yaşanan çatışmaların ardından, Cumartesi günü çatışmaları sonlandıracak anlaşmaya varılmış ancak bu anlaşma bir gün sürmüştü. Türk ordusu ve güvenlik birimleri barış anlaşması koşullarının uygulanması için tarafları yeniden masaya döndürmeye çalışıyor.

Her iki taraf ile de temaslarda bulunan eski bir muhalefet yetkilisi olan Waiel Olwan Reuters’a yaptığı açıklamada, “Türkiye çatışmaları sonlandırmak, Tahrir el Şam’ın ilerlemesine son vermek ve tarafları barış anlaşması koşullarını uygulamak için masaya döndürmek için olaya müdahale etti” dedi.

Suriye’nin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde cihatçı militanlar ve nispeten milliyetçi gruplar arasında ideolojik farklılıklardan dolayı gerginlik artıyor.

Türkiye, HTS’nin isyancıların elinde bulunan bölgelerdeki kontrolünü artırmasından ve Esad rejiminden kaçan 3 milyon Suriyeli’nin yaşadığı bölgeye Moskova’nın saldırı düzenlemesinin önünün açılmasından endişe duyuyor. Reuters

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Güneş Deniz
18.10.2022 19:55
ASKERİ FEDA EDEMEYİZ. Hiçbirsey için, hiç. TÜRK savaş sevmez.  
 
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