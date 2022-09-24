Erdoğan’ın eski yol arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, erken seçim kararı alınacak tarihi açıkladı. Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Yavaş detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski yol arkadaşı, şimdilerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, "Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylığı seçim tarihini erkene çeker" başlıklı yazısında AKP kanadında muhalefetin adayına göre erken seçime gidebileceğini ifade etti.

"Karşısında kimi -doğrusu kimleri- aday olarak görmek ister Tayyip Erdoğan? Tercih edeceği aday isimlerini de yine kişisel akıl yürütmeme dayanarak paylaşabilirim: Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş… Tayyip Erdoğan’ın, Millet İttifakı tarafından hangisi aday gösterilirse gösterilsin, bu iki ismin, fazla zorlanmadan yenebileceğini düşüneceği adaylar olduğunu sanıyorum" diyen Koru, "İster CHP ileri gelenlerinin arzusu olan Kemal Kılıçdaroğlu veya isterse İYİ Partililer ve özellikle Meral Akşener’in son anda öne süreceğini düşündüğüm isim olan Mansur Yavaş aday ilan edilsin, Tayyip Erdoğan fazla vakit geçirilmeden seçime gitmek isteyebilecektir" dedi.