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  • Erdoğan’ın eski yol arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, erken seçim kararı alınacak tarihi açıkladı. Dikkat çeken Kılıçdaroğlu

Erdoğan’ın eski yol arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, erken seçim kararı alınacak tarihi açıkladı. Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Yavaş detayı

Devam eden erken seçim tartışmalarına gazeteci Fehmi Koru da katıldı. Koru, “Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylığı seçim tarihini erkene çeker" diye yazdı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 11:31
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Erdoğan’ın eski yol arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, erken seçim kararı alınacak tarihi açıkladı. Dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş detayı

Erdoğan’ın eski yol arkadaşı gazeteci Fehmi Koru, erken seçim kararı alınacak tarihi açıkladı. Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Yavaş detayı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski yol arkadaşı, şimdilerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, "Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş’ın adaylığı seçim tarihini erkene çeker" başlıklı yazısında AKP kanadında muhalefetin adayına göre erken seçime gidebileceğini ifade etti.

"Karşısında kimi -doğrusu kimleri- aday olarak görmek ister Tayyip Erdoğan? Tercih edeceği aday isimlerini de yine kişisel akıl yürütmeme dayanarak paylaşabilirim: Kemal Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş… Tayyip Erdoğan’ın, Millet İttifakı tarafından hangisi aday gösterilirse gösterilsin, bu iki ismin, fazla zorlanmadan yenebileceğini düşüneceği adaylar olduğunu sanıyorum" diyen Koru, "İster CHP ileri gelenlerinin arzusu olan Kemal Kılıçdaroğlu veya isterse İYİ Partililer ve özellikle Meral Akşener’in son anda öne süreceğini düşündüğüm isim olan Mansur Yavaş aday ilan edilsin, Tayyip Erdoğan fazla vakit geçirilmeden seçime gitmek isteyebilecektir" dedi.

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Yerli milli
24.09.2022 12:37
Eskiden fetöye güzellemeler yapan kişileri gazeteci olarak görmüyor, güvenmiyor ve okumuyorum  
 
Hamit Seki
24.09.2022 12:19
Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu olursa yüzde 68 oyla ilk turda kazanır. Ona oy vermeyenler iktidarın 20 yıldır ülkeyi kötü yönetmesinden memnun olan veya bihaber seçmenlerdir.  
 
Sade vatandaş
24.09.2022 11:35
Ey gidi Koru nerden nereye.Brütüsler destek açıkladılar anında şimdide beşinci kolcular üzerinden sopa gösteriyorlar.T.C. de siyaset koktu artık.  
 
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