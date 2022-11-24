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Erken seçimin fitili ateşlendi mi. AKP cephesinden dikkat çeken seçim açıklaması

ÖSYM'nin YKS tarihlerini 17-18 Haziran 2023 olarak açıklamasıyla birlikte, Haziran ayında olması beklenen seçimlerin tarihinin erkene çekileceği iddiasının gündeme gelmesi üzerine AKP cephesinden açıklama geldi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 21:30
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Üniversite sınavı tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte erken seçim mi olacak sorusuna AKP'den yanıt geldi

Erken seçimin fitili ateşlendi mi. AKP cephesinden dikkat çeken seçim açıklaması
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ÖSYM, üniversite sınavı YKS'nin oturum tarihlerini 17-18 Haziran 2023 olarak belirledi. Bununla birlikte Haziran ayında olması beklenen 2023 seçimlerinin erken bir tarihe alınacağı iddiası gündeme geldi. AKP sözcüsü Ömer Çelik de bu gelişme sonrası seçim tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaştıkça, söz konusu seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Muhalefetin pek çok erken seçim söylemlerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin tarihini Haziran ayı olarak tarif etmesine rağmen net bir tarih vermemişti.

Bununla birlikte milyonlarca öğrenciyi ilgilendirecek üniversite sınavı YKS’nin gerçekleşeceği tarih bugün belli oldu. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 17-18 Haziran’da yapılacağını açıkladı. 

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2023 seçimlerinin normal takvim işlerse 18 Haziran tarihinde yapılacağı ifade edilmişti.

SEÇİM TAKVİMİ ÖNE ALINIR MI?

Bu tarihle birlikte seçimlerin 18 Haziran’a kadar yapılacağı kesinleşmiş oldu. Söz konusu seçimler için son gün olarak 18 Haziran belirlenmişti.

"ÖSYM ÇALIŞMA YAPIYOR"

Bu gelişme üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, YKS tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre... Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üstüste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

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Abbas
24.11.2022 21:48
Seçimi yapmamayı beceremeyince yapacak, ama gitmeden ülkenin kalan kırıntılarını da yakacak, ya insan ülkesinde bu kadar mı nefret eder, peki oy verenler hiç mi yüreğiniz sızlamıyor  
 
Ben
24.11.2022 21:39
Seçim normal zamanında olursa aday olamayacağını kabul etmiş sonunda , gıvıtma manevraları  
 
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