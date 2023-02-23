23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li eski bakandan Erdoğan'ı çok kızdıracak mektup. Yanlıştan dönmek erdemdir diyerek açıkladı

AKP'li eski bakandan Erdoğan'ı çok kızdıracak mektup. Yanlıştan dönmek erdemdir diyerek açıkladı

Milli Eğitim eski Bakanı AKP’li Hüseyin Çelik, “Yanlıştan dönmek erdemdir” diyerek Erdoğan'a yönelik bir mektup yayımladı. AKP’li Çelik Erdoğan’a üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilmesi kararından vazgeçilmesi çağrısı yaptı...

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 22:11
Takip Et

Erdoğan'ı çok kızdıracak mektubu AKP'li eski bakan açıkladı

AKP'li eski bakandan Erdoğan'ı çok kızdıracak mektup. Yanlıştan dönmek erdemdir diyerek açıkladı
+
Aa
-

Aynı zamanda AKP'nin kurucularından olan Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, deprem nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararına karşı  Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben açık mektup kaleme aldı.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’a seslenen Çelik, "Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile ilgili alınan karardan dönülmesi gerektiğini zatiâlinize ve kamuoyuna saygı ile arz ederim. Bilir ve takdir edersiniz ki, yanlıştan dönmek erdemdir” dedi.

AKP'li Çelik, mektupta şu ifadeleri kullandı:

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN YARALAR AÇACAKTIR

"Sayın Cumhurbaşkanım, deprem felaketinden dolayı ülke çapında bütün üniversitelerimizin uzaktan eğitime geçirilmiş olması vahim bir hata olmuştur.

Bu millet, Birinci Dünya Savaşı'nda dokuz cephede savaşırken bile tek üniversitesi olan İstanbul Darülfününu'nu kapatmamıştır.

Eski bir Milli Eğitim Bakanı, kırk yıllık bir öğretim üyesi ve dünyadaki en iyi üniversiteleri yakından bilen birisi olarak söylüyorum ki, bu uygulama, telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır.

YAZIKTIR, GÜNAHTIR!

Zaten pandemiden dolayı doğru dürüst üniversite yüzü görmeyen öğrencilerimiz, bir şekilde okullarını bitirecekler ama karşımıza diplomalı ancak mesleki bilgi ve beceriden yoksun mezunlar olarak çıkacaklardır. Yazıktır, günahtır! Ülkemizde, örgün eğitime devam eden üniversite öğrenci sayısı yaklaşık 4 milyondur. KYK'nin yurt kapasitesi ise sadece 850 bin kişiliktir. Yani üniversite öğrencilerimizin sadece yüzde 25'i KYK yurtlarında barınmaktadır.

Hal böyleyken bütün üniversitelerimiz hangi mantıkla uzaktan eğitime geçirilir? Daha önce de belirtmiştim. Yurtlardaki iki kişilik odalar 4'e; 4 kişilik odalar 8'e çıkarılarak ve gerekirse ranza sistemine geçilerek yurtların yarı kapasitesi boşa çıkarılıp depremzedelere tahsis edilebilir.

Mademki milli bir felaketle karşı karşıyayız, herkes gibi üniversite öğrencilerimiz de paylarına düşen fedakârlıktan eminim ki kaçınmayacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanım, 12 Eylül darbesini yapan militarist zihniyetin tüm üniversiteleri kışla nizamına sokmak için kurduğu YÖK, bugünkü kafa ve işleyişiyle kesinlikle yükseköğretimimize zarar vermektedir. Onlarca rektörle konuştum, YÖK başkanının kendilerini, aykırı bir görüş serdetmemeleri ve kesinlikle örgün eğitim yapmamaları hususunda aleni olarak tehdit ettiğini ifade ettiler. Kısa vadede YÖK'ün Milli Eğitim Bakanlığı'yla ilişkili bir kurum haline getirilmesi, orta vadede ise bu kurumun demokratik ve gelişmiş dünya ülkelerindeki benzeri kurumlar haline getirilmesi elzemdir. YÖK başkanı, bunca işleriniz arasında Cumhurbaşkanlığı makamıyla bir ayda kaç kere görüşme şansı bulabilir ki?

YANLIŞTAN DÖNMEK ERDEMDİR

Depremden etkilenen illerimizdeki üniversite öğrencilerine ve bölgeden olup da diğer 70 ilimizde okuyan öğrencilerimize elbette kolaylıklar sağlanmalıdır. Ancak mevcut uygulama, öğrencilerimize değil, YÖK'e kolaylık sağladığı için zatiâlinize teklif edilmiştir. Lütfedip konuyu YÖK Başkanı'na değil de yağcılık ve tabasbus yapmadığından emin olduğunuz rektörlere sorun. Eminin ki, size arz ettiklerim dışında bir şey söylemeyeceklerdir. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi ile ilgili alınan karardan dönülmesi gerektiğini zatiâlinize ve kamuoyuna saygı ile arz ederim. Bilir ve takdir edersiniz ki, yanlıştan dönmek erdemdir."

İşte o mektup:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
1
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
2
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
3
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
4
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
5
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
6
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
7
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿'Zena' isimli kedi kurtarıldı
﻿Kocaeli'de silahlı kavga. 1 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de silahlı kavga. 1 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de silahlı kavga. 1 kişi yaralandı
﻿Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç'in temmuza kadar NATO'ya üye olmasını hedefliyor
﻿Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç'in temmuza kadar NATO'ya üye olmasını hedefliyor
﻿Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç'in temmuza kadar NATO'ya üye olmasını hedefliyor
﻿Pakistan arama kurtarma ekibi İstanbul'dan tören ile uğurlandı   
﻿Pakistan arama kurtarma ekibi İstanbul'dan tören ile uğurlandı   
﻿Pakistan arama kurtarma ekibi İstanbul'dan tören ile uğurlandı   
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.