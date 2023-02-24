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Depremzedenin yıkılan evine 'hasarsız' raporu verdiler

Elbistan ilçesinde yaşayan Mitat Kaymak’ın depremde yıkılan evine ‘hasarsız’ raporu verildiği ortaya çıktı. Kaymak, “Yetkililer gelecek, bakacak diyorlar. Ne gelen oldu ne bakan oldu” diye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:13
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Kahramanmaraş'ta depremden yıkılan eve hasarsız raporu verildi

Depremzedenin yıkılan evine 'hasarsız' raporu verdiler
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Kahramanmaraş’ta depremden kurtulan depremzedeler çadırkentlerde soğuk ve zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kurulan çadırkentteki vatandaşlar, gece soğuktan korunmak için çadırlarına kurulan sobayı sürekli yanar halde tutmak zorunda kaldığını belirtiyor. Üstelik çadırda sıcak kalabilmek için nöbet bile tuttuklarını belirtti.

Çadırkentte kalan Mitat Kaymak, depremde yıkılan evine ‘hasarsız’ raporu verildiğini belirterek şunları söyledi:

Kümbet’te oturuyorum. Sadece baza görünüyor (Telefonundan evinin fotoğraflarını göstererek). Dört katlı zaten ev. Komple yıkık durumda. Ama girdiğim zaman ‘hasarsız’ olarak çıkıyor. İtiraz dilekçemizi verdik. 10 gün oldu, bekliyoruz. ‘Yetkililer gelecek, bakacak’ diyorlar. Ne gelen oldu ne bakan oldu.”

Yıkılan evi için verilen ‘hasarsız’ raporunu e-Devlet’ten gösteren Kaymak, “Benim pasaportum, kimliğin filan hepsi bunun içinde. İkametgahım da ora. Her şeyim orada. 10 gün oldu, çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mitat Kaymak’ın babası Doğan Kaymak ise çadırda yaşamanın zorluklarını aktararak, oğlunun ailesiyle kaldığı çadırı gösterdi. Kaymak, oğlunun evinin de bulunduğu ve depremde yıkılan 4 katlı binaya ‘hasarsız’ raporu verilmesine tepki göstererek, “Diyorlar ki ‘Burası sağlam’. Burada da çadırkentte soba yakıyoruz. 4 aile bir yerde yaşıyoruz” dedi.

“SAĞLAMA ‘ÇÜRÜK’, ÇÜRÜĞE ‘SAĞLAM’ RAPORU VERİYORLAR”

Doğan Kaymak, çadırların soğuk olduğunu ve alttan soğuk geldiğini belirterek, “Altımız buz, şu anda buz, isterseniz kaldırıp göstereyim. 4-5 sefer soba yakıyoruz. Elbise ile yatıp kalkıyoruz. Soyunmak yok. Saniyede oynuyor, sanki geminin üstünde duruyoruz. Çocuklar da uyuyor, korkuyor. Bizi ya bir sağlam yere çıkarsınlar, yoksa gelsinler evlerimizi kontrol etsinler. Sağlamsa ‘sağlam’, çürükse ‘çürük’ raporu versinler. Sağlama ‘çürük’, çürüğe ‘sağlam’ veriyorlar” diye konuştu.

(Kaynak: ANKA)

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