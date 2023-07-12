Erdoğan'dan U dönüşü. İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO liderler zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, İsveç’in üyeliği konusunda sürecin nasıl ilerleyeceği hakkındaki sorusunda verdiği cevap gündem oldu. Erdoğan cevabında, “Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Meclis açıldığında 7 maddelik taslağı meclise göndereceklerini, “İsveç bize yol haritasını sunduktan sonra TBMM'ye sunacağız. 7 maddelik taslağı meclis göndermek suretle meclis açıldığı zaman suretle Meclis Başkanımızın öne çıkaracağı bu olacaktır” sözleri ile açıkladı.