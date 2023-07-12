Fatih Portakal Erdoğan’ın NATO’da ne yaptığını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Youtube’daki kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Litvanya’daki NATO Liderler Zirvesi’nde aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalar da Portakal’ın gündemindeydi.

Başta İsveç’in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamalar olmak üzere Erdoğan döneminde hükümetin geri adım attığı olayları da hatırlan Portakal, “Yumuşak karnımız çok fazla” dedi.

Portakal, Erdoğan’ın son İsveç kararını ise, “Erdoğan her zamanki gibi yaptığını yaptı; çünkü seçim artık bitti. Seçimden sonra da kimse bunu sorgulamayacak” diyerek eleştirdi.

“SEÇİMDEN SONRA DA KİMSE BUNU SORGULAMAYACAK”

“Erdoğan her zamanki gibi yaptığını yaptı; çünkü seçim artık bitti. Seçimden sonra da kimse bunu sorgulamayacak. İsveç’e de yeşil ışık yakıldı; Amerika’dan F-16 alınmak isteniyor, Avrupa’dan da paraya ihtiyaç var. Avrupa’yla ilişkilerin daha sıkı fıkı olması gerekiyor; ihracatın artırılması yönünde. Paranın, finans kaynaklarının gelmesi yönünde İngiltere’yle sıkı fıkı ilişkilerin olması gerekiyor.”

“YUMUŞAK KARNIMIZ ÇOK FAZLA”

“Yani yumuşak karnımız çok fazla. Öyle höt höt dediğine bakmayın siz Erdoğan’ın. Yani o bir yere kadar. Rahip Brunson olayında olduğu gibi veya Birleşik Arap Emirlikleri olayında olduğu gibi veya Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan ile olduğu gibi.”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin mutabakata varıldığını söyledi.

Genel Sekreter, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine ilişkin protokolü yakında TBMM'ye sunacağını duyurdu.

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için mutabakata varılmasını 'tarihi bir gün' olarak niteledi.

Stoltenberg, "Bugün varmış olduğumuz anlaşma geçtiğimiz yıl İspanya'da yaptığımız anlaşmanın onayı. Sayın Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararı verdi. İsveç'in neler yapacağını anlaşmada yazıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını açıklayan Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını duyurdu.