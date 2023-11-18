İYİ Parti Sözcüsü Zorlu TV 100 canlı yayınında konuştu. İstifa edenlerle ilgili şok açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu üst üste gelen istifalar ile ilgili açıklama yaptı. Zorlu, TV 100 canlı yayınında yaptığı açıklamada “Bazı arkadaşlar asıl istifa sebeplerini gizlemek için sözde işbirliği yapmadığımız için istifa ettiklerini duyurarak kendilerini aklamak asıl gayelerini gizlemeye çalışmaktadırlar” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu TV 100 canlı yayınında konuştu. İstifa edenlerle ilgili şok açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu İYİ Parti’de üst üste gelen istifalar ile ilgili konuştu. Zorlu, TV100 canlı yayınında istifaların CHP ile ittifak yapılmadığı için gerçekleştiği yönünde çıkan iddialara açıklık getirdi.

Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk olan Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti dağılıyor şeklindeki iddialar bir kara propaganda sisteminin parçası, elbette istifalar olsun istemeyiz. Bunların önemli bir kısmı şahsi ikballer noktasında alınmış kararlar ve süreçlerdir. Önümüzdeki günlerde bunun böyle olduğunu göreceksiniz.

Bazı arkadaşlar asıl istifa sebeplerini gizlemek için sözde işbirliği yapmadığımız için istifa ettiklerini duyurarak kendilerini aklamak asıl gayelerini gizlemeye çalışmaktadırlar. Biz partimizden kimsenin kopmasını istemeyiz. Her bir mensubumuzun eleştirileri başımızın üstündedir. Bundan sonra böyle olacaktır."

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