Erdoğan’ın kazanmasını tabancasıyla havaya ateş ederek kutlayan Afgan gündem oldu

14 Mayıs'ta 1. turu yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin dün, 28 Mayıs'ta 2. turu gerçekleşti.

Erdoğan’ın kazanmasını tabancasıyla havaya ateş ederek kutlayan Afgan gündem oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyondan fazla bir oy alarak yeniden seçildi.

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ise AKP’liler sokaklarda kutlamalara başladılar.

Birbirinden ilginç görüntülerin yanı sıra Suriyeliler ve Afganlarında görüntüleri sosyal medyada yerini aldı.

Olaylar o kadar kontrolden çıktı ki Erdoğan'ın seçilmesi sonrası tabancasıyla gelişigüzel havaya ateş eden Afgan kameralara takıldı.

@kacaksorunu isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda Afgan olduğu iddia edilen bir kişinin tabancasıyla havaya ateş ettiği görüldü.

Hesaptan yapılan paylaşımda ise "Erdoğan'ın seçilmesi sonrası tabancasıyla gelişigüzel havaya ateş eden afgan. Acaba Kılıçdaroğlu kazansa o tabanca yine ateşlenir miydi?" ifadeleri yer aldı.

kacak.jpg

Öte yandan kutlamalarda birbirinden ilginç sahneler yer aldı.

İşte bazıları

v-2023-05-29-20h43m01s616.png

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmasından sonra havai fişek ile kutlama yapmak isterken elinde patladı.

v-2023-05-29-20h43m34s211.png

Sokakta arabasının üzerine dev ampul ile kutlama yapan AKP’liler.

v-2023-05-29-20h43m39s176.png

Erdoğan'ın balkon konuşmasından sonra kendinden araç üzerinde çılgınlar gibi dans eden sakallı amca.

v-2023-05-29-20h44m07s448.png

Seçim sonuçlarını öğrendikten sonra süper bir koreografi ile dans eden yaşlı amca.

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Son Haberler
Erdoğan'ın seçim günü para dağıtması dünya basınını şaşkına çevirdi: Almanya'da görülemeyecek olay Güncel
Erdoğan'ın seçim günü para dağıtması dünya basınını şaşkına çevirdi: Almanya'da görülemeyecek olay
Elazığ'da sağanak yağışta yolda kalan araçları itfaiye kurtardı Güncel
Elazığ'da sağanak yağışta yolda kalan araçları itfaiye kurtardı
Seçim kutlamalarında katledilmişti: İYİ Partili Erhan Kurt toprağa verildi Güncel
Seçim kutlamalarında katledilmişti: İYİ Partili Erhan Kurt toprağa verildi
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 59 gözaltı Güncel
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 59 gözaltı
Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Güncel
Isparta'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Balkanlar'da savaşın ayak sesleri yükseliyor. NATO ve Sırp silahlı güçleri karşı karşıya geldi Dünya
Balkanlar'da savaşın ayak sesleri yükseliyor. NATO ve Sırp silahlı güçleri karşı karşıya geldi
Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı kriz yarattı Spor
Novak Djokovic’in ‘Kosova’ mesajı kriz yarattı