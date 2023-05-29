Erdoğan’ın kazanmasını tabancasıyla havaya ateş ederek kutlayan Afgan gündem oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyondan fazla bir oy alarak yeniden seçildi.

Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ise AKP’liler sokaklarda kutlamalara başladılar.

Birbirinden ilginç görüntülerin yanı sıra Suriyeliler ve Afganlarında görüntüleri sosyal medyada yerini aldı.

Olaylar o kadar kontrolden çıktı ki Erdoğan'ın seçilmesi sonrası tabancasıyla gelişigüzel havaya ateş eden Afgan kameralara takıldı.

@kacaksorunu isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda Afgan olduğu iddia edilen bir kişinin tabancasıyla havaya ateş ettiği görüldü.

Hesaptan yapılan paylaşımda ise "Erdoğan'ın seçilmesi sonrası tabancasıyla gelişigüzel havaya ateş eden afgan. Acaba Kılıçdaroğlu kazansa o tabanca yine ateşlenir miydi?" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kutlamalarda birbirinden ilginç sahneler yer aldı.

İşte bazıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmasından sonra havai fişek ile kutlama yapmak isterken elinde patladı.

Sokakta arabasının üzerine dev ampul ile kutlama yapan AKP’liler.

Erdoğan'ın balkon konuşmasından sonra kendinden araç üzerinde çılgınlar gibi dans eden sakallı amca.

Seçim sonuçlarını öğrendikten sonra süper bir koreografi ile dans eden yaşlı amca.