Taliban'dan kaçan Afgan askeri Kılıçdaroğlu geliyor diyen kadına skandal sözler: Bu gece yanına geliyorum

Taliban’ın ülke yönetimi devralmasından sonra çıkan iç savaşın ardından Türkiye’ye gelen Afgan bir askerin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik haraket içerikli videosu sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Taliban'dan kaçan Afgan askeri Kılıçdaroğlu geliyor diyen kadına skandal sözler: Bu gece yanına geliyorum

Serkan Talan-Editör

Türkiye'nin büyük bir sorunu haline gelen sığınmacıların geri gönderilmeleri seçim vaatleri arasında yer alarak gündemdeki yerini korumuştu. Kaçak sığınmacıların sosyal medyada paylaştıkları birbirinden çarpıcı videolar tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak Talibandan kaçan Afgan bir askerin seçim gecesi sonuçların paylaşılmasının ardından bir kadının oynayarak “Kemal Kılıçdaroğlu geliyor” şeklindeki videosuna hakaret içerikli video paylaştı.

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-1.jpg
Paylaşılan videoda Afgan asker kadına "Bu gece ben geliyorum yanına" diyerek cevap veriyor. Afgan asker ayrıca youtube programına katılan özbek bir gence de ağza alınmayacak hakaretlet yağdırıyor.

ATAKIZ isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Taliban'dan kaçan Afgan askeri "Kemal Kılıçdaroğlu geliyor" diyen kadına "Bu gece ben geliyorum yanına" diyerek hakaret içerikli video çekip paylaşmış. Paylaşalım gerekli yerlere ulaşsın” ifadelerini kullandı.

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-9.jpg

Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Afgan askerin paylaştığı video sosyal medyada kullanıcılar tarafından sert tepkiler aldı.

Kaçak Suriyeli, Afgan, Iraklı ve Pakistanlıların TikTok'taki göç paylaşımları daha önce de gündeme gelmiş, kaçak göçmenlerin yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptığı anlar ortaya çıkmıştı.

Daha önce de Türkiye'deki en büyük sorunlardan olarak tartışılan sığınmacılar artık sorun olarak görülürken, sosyal medyada paylaşılan Pakistanlıların göç videosu tepki çekmişti.

Askerlik çağındaki yüzlerce erkek Pakistanlının, göç yürüyüşü yaptığı video sosyal medyada kullanıcılar tarafından sert tepkiler aldı.

123-001.jpg

1254.jpg

1256.jpg

"SINIR GÜVENLİĞİ" SORULDU

Türkiye'ye doğru yola çıktıkları anlaşılan Pakistanlı kalabalık grubun sınırdan nasıl geçecekleri kullanıcıların merak konusu olurken "Hani sınır güvenliği?" sorusu sorulmuştu.

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-1-001.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-2.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-3.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-4.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-5.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-6.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-7.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-7-001.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-8.jpg

talibandan-kacan-afgan-askeri-kilicdaroglu-geliyor-diyen-kadina-skandal-sozler-bu-gece-yanina-geliyorum-yenicag-10.jpg

İlgili Haberler
1960-1970 yıllarında Afganistan. Seyredince tüyleriniz diken diken olacak içiniz ürperecek
Ya bu görüntüler yalan ya da açıklanan Suriyeli Afgan sayısı. Her yer Afgan ve Suriyeli kaynıyor
Plana sadık kalmak bu muydu. Arap ve Afganların kutlamaları devam ediyor. Milliyetçilik denilerek bu plan uygulandı
Çobanlık yapan kaçak Afgan katliam yaptı. Bakan Çavuşoğlu 'babam çoban bulamıyor, hepsini gönderemeyiz' diyordu
Erdoğan’ın kazanmasını tabancasıyla havaya ateş ederek kutlayan Afgan gündem oldu
Seçim sonuçlarını Afgan bayrağı açarak kutladılar
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı Sağlık
Uzmanı burun tıkanıklığında tedavi yöntemlerini anlattı
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü Dünya
Hindistan'da Hava Kuvvetlerinin eğitim uçağı düştü
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar Ekonomi
Merkez Bankası’ndan KMM için yeni karar
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı Spor
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi Güncel
Antalya'da sığınmacıdan Türk kadına taciz: 'Fiyatın ne kadar' diye sordu, kadın sinir krizi geçirdi
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada Güncel
Yulaf yiyen 13 kişi öldü. 4 kişi komada
MSB: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
MSB: 3 terörist daha teslim oldu