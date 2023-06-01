Taliban'dan kaçan Afgan askeri Kılıçdaroğlu geliyor diyen kadına skandal sözler: Bu gece yanına geliyorum

Serkan Talan-Editör

Türkiye'nin büyük bir sorunu haline gelen sığınmacıların geri gönderilmeleri seçim vaatleri arasında yer alarak gündemdeki yerini korumuştu. Kaçak sığınmacıların sosyal medyada paylaştıkları birbirinden çarpıcı videolar tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak Talibandan kaçan Afgan bir askerin seçim gecesi sonuçların paylaşılmasının ardından bir kadının oynayarak “Kemal Kılıçdaroğlu geliyor” şeklindeki videosuna hakaret içerikli video paylaştı.



Paylaşılan videoda Afgan asker kadına "Bu gece ben geliyorum yanına" diyerek cevap veriyor. Afgan asker ayrıca youtube programına katılan özbek bir gence de ağza alınmayacak hakaretlet yağdırıyor.

ATAKIZ isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Taliban'dan kaçan Afgan askeri "Kemal Kılıçdaroğlu geliyor" diyen kadına "Bu gece ben geliyorum yanına" diyerek hakaret içerikli video çekip paylaşmış. Paylaşalım gerekli yerlere ulaşsın” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na hakaret eden Afgan askerin paylaştığı video sosyal medyada kullanıcılar tarafından sert tepkiler aldı.

Kaçak Suriyeli, Afgan, Iraklı ve Pakistanlıların TikTok'taki göç paylaşımları daha önce de gündeme gelmiş, kaçak göçmenlerin yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptığı anlar ortaya çıkmıştı.

Daha önce de Türkiye'deki en büyük sorunlardan olarak tartışılan sığınmacılar artık sorun olarak görülürken, sosyal medyada paylaşılan Pakistanlıların göç videosu tepki çekmişti.

Askerlik çağındaki yüzlerce erkek Pakistanlının, göç yürüyüşü yaptığı video sosyal medyada kullanıcılar tarafından sert tepkiler aldı.

"SINIR GÜVENLİĞİ" SORULDU

Türkiye'ye doğru yola çıktıkları anlaşılan Pakistanlı kalabalık grubun sınırdan nasıl geçecekleri kullanıcıların merak konusu olurken "Hani sınır güvenliği?" sorusu sorulmuştu.