Türk vatandaşlığı alıp oy kullanan Afgan: Kılıçdaroğlu kazanacak diye endişeliydik. Muhalefet kazansaydı belki buraya hiç gelemezdik

Türk vatandaşlığı alıp oy kullandığını belirten bir Afgan’ın seçimle ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Türk vatandaşlığı alıp oy kullanan Afgan: Kılıçdaroğlu kazanacak diye endişeliydik. Muhalefet kazansaydı belki buraya hiç gelemezdik

Editör: Ayşe Memiş

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçen sığınmacı ve kaçak göçmen sorunu ise giderek büyüyor. Kaçak Suriyeli, Afgan ve Pakistanlı vatandaşların Türkiye’deki nüfuslarının artması gündemin tartışılan konularından biri oldu.

Oy kullanabilen Suriyeli sığınmacıların, Afganların ve Pakistanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen videoları ortaya çıkmıştı. Erdoğan sığınmacıların ve kaçakların gönderilmemesi yönünde açıklamalar yaparken muhalefet gönderilmesi için ellerinden gelenlerini yapacaklarını söylemişlerdi.

Medyascope'ta bir sokak röportajında Türk vatandaşlığı alan bir Afgan’ın konuşması viral oldu.

Mikrofon uzatılan Afgan Türk vatandaşlığı alıp seçimlerde oy kullandığını söyledi.

Afgan, “Ailecek Erdoğan’a ve AKP’ye oy verdik. Kılıçdaroğlu kazanacak diye endişeliydik. Muhalefet kazansaydı belki buraya hiç gelemezdik.” dedi.

Afgan şu sözleri kullandı:

Vatandaşlığımı 2021 yılında aldım. 8 ay önce ailemle Almanya'ya gittim ikametgahımız İstanbul'da olduğu için İstanbul'a geldik ve oy kullandık. Hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta sandığa gittik. Milletvekili şeçimlerinde AK Parti'ye, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan oy verdik ve kazandık. Belki muhalefet kazansaydı biz buraya hiç gelemezdik Almanya'da yaşayıp buraya gelemezdik. Bu sebeple AK Parti'ye oy attık ve kazandık ve artık burada yaşayabiliyoruz. Muhalefet kazanır diye endişeleniyorduk Ama artık kaybettikleri için endişe duymuyoruz. Her şey güzel normal sıkıntı yok.

Afgan’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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