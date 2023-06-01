3 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen Afgan’a dayak. Daha çok duyacaksınız böyle haberleri

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi kaçaklar için cazibe merkezi haline getirdi. Sınır güvenliğinin sağlanamadığı yerlerden sapkın zihniyete sahip birçok yabancı vatandaş Türkiye’ye giriş yaptı.

Ülkeye kaçak yollarla giriş yapan yabancılar suça bulaşmaya başlarken, neredeyse her gün sokaklardan yeni bir haber geliyor.

Bunlardan bir tanesi de İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yaşandı.

TACİZCİ LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Zeytinburnu’nda 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından darbedildi.

Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay, Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildi.

Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)