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  • Erdoğan’ın grup toplantısına götürülmek istenen muhtarlar baş kaldırdı. İsyan bayrağını çektiler

Erdoğan’ın grup toplantısına götürülmek istenen muhtarlar baş kaldırdı. İsyan bayrağını çektiler

AKP Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, muhtarları Erdoğan’ın grup toplantısı için Ankara’ya götürmek istedi. Muhtarlar tepki gösterdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:41
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Erdoğan’ın toplantısına götürülmek istenen muhtarlar baş kaldırdı

Erdoğan’ın grup toplantısına götürülmek istenen muhtarlar baş kaldırdı. İsyan bayrağını çektiler
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Gerçek Gündem’in İHA’dan aktardığı habere göre, Çaycuma ilçesinde AKP Milletvekili Ahmet Çolakoğlu tarafından muhtarların Ankara'ya götürüleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısına katılmaları yönünde mesaj atılmasına tepki yağdı. Mesajda, hafta sonuna kadar gelmek isteyenlerin isim belirtmesi gerektiği vurgulandı.

DAHA ÖNCE BENZERİ YOK!
Daha önceki Çaycuma Muhtarlar Derneği kongresine de siyaset karıştığı yönündeki iddiaları hatırlatan muhtarlar, daha önce hiçbir milletvekilinin böyle bir uygulaması olmadığını ifade ederek böyle bir etkinliğe katılmayacaklarını ifade ettiler.

“GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMAK İSTİYOR”
Çolakoğlu'nun güç gösterisi yapmak istediğini öne süren muhtarlar, "Şimdi güç gösterisi yapmak istiyor. Muhtarları davet ediyor. Anladığımız bu. Bugüne kadar hiçbir vekil bizi davet etmedi. Milletvekili seçimleri var. El altından kılıçlar çekildi. Güya yanına muhtarları toplamaya çalışıyor. Çoğu muhtar arkadaşımız da bu olayları bildiği için gitmeyecek. Daha önce de biliyorsunuz Çaycuma Muhtarlar Derneği kongresi yaşanmıştı. Benzer durumlar da orada olmuştu. Kongreye siyaset karıştı denildi." ifadelerine yer verdiler.



"MUHTARLAR, KİŞİYE DEĞİL HALKA HİZMET EDİYOR"
Muhtarlar, Çolakoğlu'nun adaylık sürecinde de muhtarları toplayıp Ankara'ya götürdüğünü öne sürerek, "Adaylık sürecinde de benzer durum yaşanmıştı. Muhtarlar kişiye değil halka hizmet ediyor." dediler.
 

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Hamit Seki
14.01.2023 13:29
Muhtarlar halk tarafından seçilmiş ve bağımsız ve partisiz görevlilerdir. Muhtarların bir partinin toplantısına veya partili Cumhurbaşkanın özel toplantısına gitmeye zorlanması Anayasaya aykırıdır.  
 
HELAL OLSUN MUHTARLARA.
14.01.2023 13:29
MUHTARLAR HAKLI  
 
Maya bozulunca
14.01.2023 13:14
ÇÖP tür  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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