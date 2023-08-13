Erdoğan'ın tutmadığı seçim sözü Meclis'e taşındı

Erdoğan, “kamuda mülakatın kaldırılacağı” sözünü unuttu. CHP’li Karakoz, “Torpili olanlar mülakatla saltanat sürecek makama getiriliyor” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Erdoğan’ın vaadini anımsatarak konuyu Meclis’e taşıdı. Karakoz, seçimin üstünden dört aylık bir sürecin geçtiğini belirterek, “Ne oldu vaatlerinize ve sözlerinize” diye sordu.

"ÖMÜR BOYU SALTANAT SÜRECEKLERİ MAKAMLARA YÜKSELTİLDİ"

Seçimlerden sonra bakanlıklarda yapılan yükselme sınavlarına da değinen Karakoz, “Yüksek not alan liyakatli insanlar mülakatlara takıldı, düşük not alan birçok torpilli ise 2-3 dakikalık mülakatlarla ömür boyu saltanat sürecekleri makamlara yükseltildi” ifadelerini kullandı.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Karakoz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Erdoğan’ın vaadine göre mülakatın olmadığı, sadece liyakatin olduğu bir düzen ne zaman kurulacak ve ne zaman uygulamaya koyulacaktır? Bunun yapılmaması, uygulanmaması için ne gibi gerekçeleriniz var” sorusunu yöneltti. Karakoz, “Adaletsizliği gidermek için nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz?” dedi.