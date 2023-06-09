Kaldırılacak denilen mülakata girecekler. 625 kişilik ilana 5 bin kişi başvurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşe alımlarda mülakatı kaldıracağız" açıklamasının ardından, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına 5 bin kişi girdi. 625 kişinin işe alınacağı belirtildi. Uygulamayı geçenler mülakata girecek.

Kaldırılacak denilen mülakata girecekler. 625 kişilik ilana 5 bin kişi başvurdu

İHA'nın haberine göre, 12 Nisan'da gerçekleştirilen AKPi tanıtım toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda işe alımlara ilişkin flaş bir açıklamaya imza attı.

Erdoğan "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" dedi.

İcra ve zabıt katibi olmak isteyen adaylar, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavında ter döktü. Yaklaşık 5 bin adayın katıldığı sınav için adliyeye gelen adaylar, yoğun bir kalabalığın oluşmasına neden oldu.

MÜLAKAT HANİ KALKMIŞTI

Adaylar beraberlerinde getirdikleri klavyeler ile sınav saatine kadar çalıştı. Adaylar, 3 dakika içerisinde en az 90 kelimeyi doğru yazdıkları takdirde sınavda başarılı sayılacak ve bir sonraki mülakata girmeye kazanmaya hak kazanacak.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilamına göre, İstanbul Adliyesi için 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 75 olmak üzere toplam 400 zabıt katibi alınacak. Ayrıca, İstanbul Adliyesi için 220 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 225 icra katibi alınacak.

"KAZANACAĞIM"

Adaylardan Serhat Varol herhangi bir heyecanının olmadığını söyleyerek, ‘'Şimdiye kadar bayağı çalıştım, bayağı bir emeğim var. 5-6 aylık emeğim var, kazanacağımı düşünüyorum. Allah'ın izniyle de kazanacağım, inşallah kazanacağım'' dedi.

Klavyesi ile sınav için pratik yapan bir aday da kendine güvendiğini ve İnşallah orada da yapacağını belirtti.

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