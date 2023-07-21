Erdoğan'ın uçağında yandaş gazeteciler de bakanlar gibi değişti. Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'a sahip çıktı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ‘Gereğini yapan Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Hakan’ın uçakta en köşede yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Tayyare-i Hümayun'da, Hürriyet'in Umum Neşriyat Müdürü'nü baş köşede görmek isterdik” sözlerini paylaştı.

Erdoğan'ın uçağında yandaş gazeteciler de bakanlar gibi değişti. Zafer Arapkirli Ahmet Hakan'a sahip çıktı.

Seçimden sonra değişen Bakanların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde uçağında, beraberinde götürdüğü gazetecilerin de değişmesi sosyal medyada dikkat çekti.

‘Gereğini yapan Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Hakan’ın da, uçak içinde verilen pozda en köşelerde yer alması, Gazeteci Zafer Arapkirli’nin de dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan’ın en köşede yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “BİZİM AAMET'İ, ÖYLE "KENARA KÖŞEYE" ATMAYIN. Tayyare-i Hümayun'da, Hürriyet'in Umum Neşriyat Müdürü'nü baş köşede görmek isterdik. Yedirtmem 9/8'i” şeklinde yorum yaptı.

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