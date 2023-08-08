Erdoğan '6 milyar 572 milyon ağaç diktik' deyince Zafer Arapkirli gerçek hesabı yayınladı

Editör: Ersoy Özdem

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, ''son 21 yılda Türkiye toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturdu'' ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Yeniçağ yazarı gazeteci Zafer Arapkirli, 21 yıllık AKP iktidarı dönemindeki fidan dikimine ilişkin bir paylaşımı alıntıladı.

Arapkirlinin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Erdoğan’ın verdiği sayılar üzerinden, yaklaşık 21 yıldır iktidarda olan AKP’nin, günde 866 bin 675, saatte ise 36 bin 111 fidan dikmesi gerektiği ortaya çıktı.

Zafer Arapkirli o paylaşımında;

20 yıl 9 ay 5 gündür iktidardalar

7583 gün eder.

Hiç durmadan dikseler;

Günde: 866.675

Saatte: 36.111

Dakikada: 602

Fidan dikmek gerek

Şerefsiz matematik!

ifadelerini alıntılayarak;

‘’SİZ BUNU OKURKEN

Tam 100 fidan diktiler mesela.

Farkında bile değilsiniz’’ dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 21 yılda Türkiye toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır" ifadelerini kullanmıştı.