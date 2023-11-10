Erdoğan'la Özgür Özel arasında Anıtkabir'de tokalaşma

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85. Yılında Devlet Erkanı ve vatandaşlar Anıtkabir’de Ata’sını ziyaret etti.

Siyasilerde tören sebebi ile bir araya geldi. 08.45’da başlayan tören Aslanlı Yol'dan yürüyüşle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel tokalaştı.

Özel, CHP Genel Başkanı olduktan sonra ilk kez Erdoğan ile yüz yüze geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın özellikle son dönemlerde tokalaşmamalarından sonra çekilen bu kare vatandaşlar tarafından da hoş karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Erdoğan ile tören öncesinde konuşup konuşmadığının sorulması üzerine; “Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık” dedi.

"MERAL HANIM' GÖREMEDİM, ONUNLA MERHABALAŞMAK İSTİYORDUM"

Basın ekiplerinin Meral Akşener ile merhabalaştınız mı şeklinde sorduğu soruya, Meral Akşener'in göremediğini ve bundan dolayı üzüldüğünü söyleyen Özel, Anıtkabir'de 10 Kasım'da siyasi bir rekabet olmayacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayırlı olsun dileklerinde bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise “Devlet Bey ile merhabalaştık. Hatır sorduk.