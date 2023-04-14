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Ergeç sakalı bitkisi neye iyi geliyor?

Ergeç sakalı bitkisinin soğuk algınlığını geçirmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:42
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Ergeç sakalı bitkisi neye iyi geliyor?

Ergeç sakalı bitkisi neye iyi geliyor?
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Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan ergeç sakalı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ERGEÇ SAKALI BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden dalları sağlam ve sert kırmızımtırak bir bitkidir. Çiçekleri kar taneleri gibidir ve dalların ucunda toplanmışlardır. Yaz aylarında toplanıp kurutulur. Bitkinin her yeri kullanılır.

ERGEÇ SAKALI BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İdrar söktürür, vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

-Böbrek mesane ve idrar yollarındaki iltihapları giderir.

-Soğuk algınlığını geçirir.

-Kanı temizler.

-Sinirleri yatıştırır.

-Kalbi kuvvetlendirir.

-Nefes darlığı ve astımda faydalıdır.

-Diş ağrılarını keser.

-Diş eti ve boğaz iltihaplarını giderir.

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