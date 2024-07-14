Bodrumspor Beşiktaş'ın kalbini istedi

Süper Lig’de ilk kez sahne alacak olan Sipay Bodrum, transferde sürpriz bir hamle yapmaya karar verdi. Yeşil-beyazlılar, Türkiye’nin en iyi kulüpleri arasında kalıcı olabilmek için öncelikle savunma güvenliğini sağlama almayı hedefliyor. Bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren Muğla ekibi, Beşiktaş’ta forma giyen Necip Uysal’ı transfer etmek için harekete geçti.

BODRUM FK NABIZ YOKLADI

Geçen sezon Beşiktaş’ta toplam 43 maçta forma giyen 33 yaşındaki stoper hakkında, Kartal’ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst henüz bir karar vermemiş durumda. Beşiktaş altyapısından yetişen futbolcunun durumunu yakından takip eden Bodrum FK yönetimi, menajeri aracılığıyla Necip’in nabzını yokladı.

CEVABINI İLETMEDİ

Necip Uysal, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacı, önceliği yetiştiği İstanbul ekibine verse de, henüz net kararını Bodrum cephesine iletmemiş durumda. Necip’in durumu kamp sonrası netleşecekken, yönetim futbolcunun kararını bekliyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir ise Necip’i, takımdan ayrılan Celustka’nın yerine düşünüyor. 33 yaşındaki oyuncunun yerli olması, Muğla ekibinin bu transferi ekstra önem vermesini sağlıyor.

16 YILLIK BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde üç Süper Lig ve üç Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 6 kez şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, kariyeri boyunca siyah-beyazlı kulüpten hiç ayrılmadı. Kara Kartal’da tam 16 yıldır profesyonel olarak forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, savunmanın her bölgesinde, orta sahada ve sağ kanatta görev alabiliyor. Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla toplam 460 resmi maça çıkarken, 6 gol atıp 18 asist yaparak Beşiktaş ile Avrupa Kupaları da dahil olmak üzere her platformda boy gösterdi.